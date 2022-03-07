不吃生食者福音 好市多新品「全熟食壽司組」網直呼：我可以

不吃生食的壽司控會愛！有網友通報美式大賣場好市多最新商品，一盒壽司組合399元，內容物包括鰻魚玉子燒、蝦肉捲、蟹肉捲、龍蝦沙拉玉子燒捲。其他網友直呼「對不吃生魚片的人來說，多個選擇！」

有網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說發文表示，好市多廚房員工介紹同事購買新品「綜合壽司組合18入」，他也跟著買了一盒，內容物有鰻魚玉子燒、蝦肉捲、蟹肉捲、龍蝦沙拉玉子燒，相當適合喜歡吃壽司但不吃生魚片的族群。

其他網友則留言「不吃生食的福音」、「看起來好好吃」、「不敢吃生魚片的我可以買了」、「這盒我可以」、「好吃，已回購多次」、「哇！有出全部熟食的了」、「終於除了豆皮壽司那款，我家有別的選擇了」。