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好市多隱藏服務曝光 網友狂讚店員「揪甘心」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友分享好市多的隱藏服務，眾人直呼太暖心。圖擷自臉書
女網友分享好市多的隱藏服務，眾人直呼太暖心。圖擷自臉書

美式賣場好市多商品多樣，每逢假日總會吸引大批民眾前往採購。日前一名網友在中和好市多購物時，看到一位店員很有耐心地向四名視障顧客介紹商品，溫暖的舉動引起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她在逛好市多時聽到一旁店員在講解商品，原以為是在做員工教育訓練，沒想到仔細一看，是該名員工帶著四位視障朋友在逛賣場。她形容，店員很有耐心地詳細介紹產品細節，「這個是日本製的，它是兩件一組…」，而四位顧客也很專注地聽著店員說話。

原PO跟在後頭記錄下這溫暖的時刻，「感動的想哭，謝謝這位中和店很棒的店員讓視障朋友也能開心地逛賣場」、「彷彿是在逛好市多博物館的小學生，畫面溫馨又可愛」，她也打趣地稱讚這名員工銷售功力一流，「平常沒特別注意的商品，聽到店員介紹還引起了我的興趣，難道這就是直播的吸引力，差點+1」。

此文一出，引來許多網友熱烈討論，「好棒的服務，謝謝中和店員工」、「我都不知道還有這項服務，太貼心了」、「真的很讓人感動，也謝謝妳拍下來讓大家知道」、「揪甘心」、「好暖，推店員的貼心服務」、「我也遇過一次，真的服務很好」、「我那天也在場也有看到，店員很認真介紹商品，好市多讓盲人朋友也可以開心逛賣場購物很棒」。

好市多 Costco

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