他拿好市多1商品問「好用嗎」 網狂讚：滅蚊神器

時序進入春天，炎熱的夏天也即將到來，該時節除了高溫，最惱人的莫過於嗡嗡鳴叫的蚊子，除了被叮到會搔癢難耐外，還可能有登革熱危機。日前一名網友在美式賣場「好市多」發現超強神物「可伸縮電蚊拍」，讓他驚呼「感覺好厲害」，用過的網友都大讚「超好用！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，貼出「可伸縮電蚊拍」商品照，只見一根電蚊拍像是羽毛球拍一樣長，原PO讚嘆商品「感覺好厲害」，並好奇大家的使用感想。

不少用過的網友都大讚「超好用」，分享「非常好用」、「可以打到鄰居家的蚊子」、「好用，天花板的蚊子難逃」、「方圓百里的蚊子都打的到」、「蚊高一尺，拍高一丈」、「很好用！有時候蚊子在天花板的高度也電得到」、「果蠅也可以滅，覺得好用」、「電蚊拍神器」、「這支很好用！充一次電可以撐很久！」還有人認為，家樂福推出的「伸縮又可折角度的電蚊拍」也很好用，可以搭配不同角度消滅蚊子。