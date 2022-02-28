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好市多明細驚見沒買的「蜂蜜」產品 他一問大笑：幹嘛裝洋派？

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友近日到好市多購物。本報系資料照
有網友近日到好市多購物。本報系資料照

民眾至賣場消費，為避免結帳烏龍，通常事後都會檢查消費明細，確認結帳金額是否正確。有網友近日檢查帳單時，發現明細內出現「TAP HONEY MURCOTT」，誤以為是蜂蜜類的商品，回到賣場後找了兩位工作人員，才得知那是「履歷茂谷柑」，讓他傻眼直呼「有必要裝洋派打成這樣嗎？」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他近日到美式賣場好市多消費，離開前檢查消費明細時，發現明細上出現唯一一項全英文品名「TAP HONEY MURCOTT」，連他小學一年級都問「我們有買什麼蜂蜜的東西嗎？」

網友在好市多消費，卻在明細上看到不懂的英文品名，一問才知道是「履歷茂谷柑」。圖／取自臉書
網友在好市多消費，卻在明細上看到不懂的英文品名，一問才知道是「履歷茂谷柑」。圖／取自臉書

於是他又將推車推回賣場，先是詢問檢查人員，檢查人員也反問「您有買蜂蜜製的東西嗎？」但還是找不出任何蜂蜜製的產品，接著檢查人員又帶他去找了藍背心服務人員，想不到服務人員一看就說「這是茂谷柑啊！」

該網友傻眼詢問「蛤？幹嘛打成英文？」服務人員則回答「喔！我們有些東西是用英文呈現！」不過消費明細中最底下還寫著「履歷茂谷柑回饋金」，加上商品品名是工作人員手動輸入，他直呼「東勢農會的茂谷柑有必要裝洋派打成這樣嗎？」

網友在好市多消費，卻在明細上看到不懂的英文品名，一問才知道是「履歷茂谷柑」。圖／取自臉書
網友在好市多消費，卻在明細上看到不懂的英文品名，一問才知道是「履歷茂谷柑」。圖／取自臉書

其他網友紛紛留言「謝謝！學到了茂谷柑的英文！」、「文字不統一的問題，真的討厭。還商品編號和回饋金的編號不同，對帳超難對呀！」、「我知道這樣不對，但是還蠻好笑的」。

不過也有網友為工作人員說話，留言「Murcott就是茂谷」、「TAP 指的是產銷履歷農產品」、「包裝上的確也有寫英文」、「不是Honey就是蜂蜜」、「我看照片都看的清楚是M了，馬上google MURCOTT不難吧」。

蜂蜜 好市多 Costco

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