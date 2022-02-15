她見全聯生鮮包裝喊不敢再買了 婆媽笑：這種才好，傻傻的

賣場營業時間較傳統市場長，為趕不及上市場採買的婆媽提供更多購物便利性。一位女網友到全聯採買生鮮，發現包裝和和傳統真空包裝法不太一樣，像在食材貼上「熱縮膜」，讓她直言「不敢買」。貼文一出，網友笑「這種才好，傻傻的」。

一位女網友在《全聯消費經驗老實說》發文表示，發現全聯許多生鮮食材都改了包裝，上下兩層膠塑材質緊貼包覆在食材上，和常見的真空包裝法不一樣，她認為是在塑膠包材上塗了黏著劑，才能如此緊密貼合仿真空包裝，擔心會吃下塑化劑，直言「買過一次就不敢買了」。

貼文一出，眾人留言回應指正，「這是『貼體包』，比一般包裝更能保持物品鮮度」、「這種包裝是成本最高，保鮮度最高的啊~」、「這種才好，不會跑味道，成本又高，傻傻」、「我喜歡這種貼體包裝，不易有血水，保鮮度比較夠」、「這是最新的貼體包裝，材料可分解很環保，保存期限可以到2個星期」。

什麼是「貼體包」？根據《食力》報導，貼體包裝（Skin Package）又稱密著包裝、皮膚包裝，指的是將產品密封於一片塑膠薄膜和一張紙卡或瓦楞紙板中間的包裝方式，包裝後產品不會受到任何擠壓、變形，還能減少包裝內液體滲漏，延長產品的貨架期，同時也能提高產品對消費者的吸睛力。