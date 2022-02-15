使用超商「1隱藏功能」可抵購物金 網嘆：現在才知虧大了

台灣超商密度高、服務越來越多樣化，為民眾生活提供更多便利。一位網友分享一項超商的隱藏功能，使用後還能免費兌換商品，貼文一出令許多人扼腕直嘆「虧大了」。

一位網友在《抖音》發布一段影片，畫面中超商店員正從一大袋光碟片中，一疊一疊的放在磅秤上秤重，原PO說明，舊光碟拿到超商回收，可以換等值的商品，是以秤重計價，這袋「可以換92塊錢，小錢買東西給小孩也不錯」，總共換了3個布丁及5罐養樂多。

貼出一出，許多人驚訝「光碟片也能賣呀？」、「我現在才知道，來不及了」、「我只知道電池能賣，還第一次知道原來光碟也可以，可惜了，我都丟至少500多片了」、「什麼？我都當飛鏢丢了」、「我至少有500光碟，等下來去換看看」。

根據7-11官網「廢光碟片回收」資訊，一般的廢棄CD、VCD、DVD等光碟片都可回收，但不包含塑膠唱片，以每滿0.5公斤可獲購物折抵5元，以此類推，僅限當次消費抵用，不含代收、代售、香菸等商品。全家超商為每0.5公斤折抵6元。

回收還可折抵消費，也算小確幸一件，但也有疑為超商店員網友留言，「換這個資源回收的東西，超級麻煩，不只來換的時候麻煩，連後續要送回結盟也是個天大的麻煩，但為了避免環境汙染，我們店員還是能配合⋯」。