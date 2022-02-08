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好市多提拉米蘇不知該如何動刀？ 網推這招可以「完整取出」

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多的「冷凍提拉米蘇」是甜食愛好者大推的一款甜品，有網友苦惱於不知如何食用，在網上向眾人求救。圖擷自臉書
好市多的「冷凍提拉米蘇」是甜食愛好者大推的一款甜品，有網友苦惱於不知如何食用，在網上向眾人求救。圖擷自臉書

好市多的冷凍提拉米蘇廣受「螞蟻人」歡迎，但美式賣場的大份量，卻讓網友不知如何下手。日前一名網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」PO出自己購買的提拉米蘇，苦惱地詢問其他網友：「該怎麼吃？」

這款冷凍提拉米蘇來自義大利，蛋糕表面有貼心地劃出單個分量，方便顧客切來食用，但若要完好如初地取出一份卻有點難度。

部分網友提議使用蛋糕鏟，「應該犧牲第一個，後面就好分裝了。」也有人使用炒菜鏟、飯匙，把要吃的分量挖出來。有些網友表示，「用湯匙挖啊，整盒抱著吃多爽」、「冰冷凍，像冰淇淋一樣挖來吃」。

除了豪氣吃法，也有網友提供完整步驟，建議原PO先冰在冷凍，等到糕體稍硬後，倒扣在蓋子，再倒扣一次於砧板上，並用刀子分割出一份一份。分割後，可以用烘焙紙鋪在底部，再放入收納盒冷凍，「要吃之前退冰五到十分鐘，口感超好，亦可保存較久。」

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