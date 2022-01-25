單吃幾條就膩？ 好市多起司鱈魚條換個吃法「一口氣解決半包」

冰箱常常有吃不完的食材與零食，近日一名女網友分享，她購入的起司鱈魚條，吃兩三條就膩了，沒想到炸過後發現新大陸，「氣炸後可以吃半包。」

原PO在Costco好市多商品經驗老實說分享，將起司鱈魚絲買回家後發現吃不完，每次吃兩三條就膩了，她用氣炸180度5分鐘，一吃不得了，起司香味更濃醇了，包覆在外的鱈魚絲變得酥脆，一吃下滿口濃醇香外酥內軟，本來一次吃兩三條，氣炸後可以吃半包。

網友紛紛留言「原來要這樣吃，之前難吃到放到發霉」、「買過兩次不知道可以這樣吃」、「找到正確食用方法！」、「決定今年過年炸起來」、「太好了，一直冰在冰箱的有救了，本來想拿去丟了」、「剛試了，真的好吃非常多！」、「謝謝分享，大人小孩都讚不絕口。」

網友也另外分享其他創意料理「北海鱈魚香絲氣炸也好吃」、「鱈魚香絲也是氣炸後變美味酥脆，原本腥味重」、「北海鱈魚香絲，我家也是都用氣炸的，吃起來像魚酥也不錯吃，至少咬起來嘴巴不會酸」、「我最後拿去煮麵了，香濃的起司意麵，家人都不吃只有我吃可不行。」