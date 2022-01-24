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IKEA鯊鯊變比目魚 網大讚：最好睡的娃娃

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享爸爸使用半年的鯊魚抱枕，笑稱變成比目魚。圖擷自Dcard
網友分享爸爸使用半年的鯊魚抱枕，笑稱變成比目魚。圖擷自Dcard

IKEA鯊魚抱枕曾在台灣紅極一時，憑藉圓胖蓬鬆的呆萌外型和買一送一的促銷活動，成為人手一隻的娃娃界明星。一名網友在「Dcard」表示，她半年前送了一隻鯊魚抱枕給爸爸，沒想到半年後鯊魚竟然「整個扁掉」，引起網友熱議。

原PO將正常的鯊魚抱枕和爸爸的抱枕放在一起比對，只見正常的抱枕體態圓潤、絨毛蓬鬆，但爸爸使用半年的那隻鯊魚卻扁了一半，彷彿是鯊魚的「2D版本」，讓原PO直呼：「直接小一倍」、「把鯊魚睡到變比目魚」。

有網友心有戚戚焉地說道：「有些娃娃的軟度躺起來真的比枕頭還爽」、「快變魟魚了啦」、「我的也是欸！一模一樣，而且扁到弄不回來」、「鯊魚真的是我躺過最爽的娃娃了」、「我的也從意氣風發的鯊鯊變成乾扁的小魚」。

也有網友提出「救鯊解方」，表示只要左右拍打抱枕就可以恢復原型。部分網友直接執行「鯊魚手術」，「從側面縫線把鯊魚的肚子打開，棉花換新，然後藏針縫回去」、「我媽是塞要淘汰枕頭的棉花」、「爸爸說拿出來的棉花打一打就會澎了，但我懶得打直接上蝦皮買新棉花，我還買很有彈性的棉花，現在打我的魚還會回彈」。

網友放出對比圖，表示：「沒有比較沒有傷害。」圖擷自Dcard
網友放出對比圖，表示：「沒有比較沒有傷害。」圖擷自Dcard

IKEA 鯊魚 Dcard

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