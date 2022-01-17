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人龍排試吃 她逛好市多驚見「維力炸醬麵」藍色包裝新口味

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享好市多販售的維力炸醬麵。圖／取自臉書
網友分享好市多販售的維力炸醬麵。圖／取自臉書

美式大賣場好市多販售各式各樣的食物，有網友發現「藍色維力炸醬麵」的身影，仔細一看品名為「維力老北京炸醬麵」，還排了大批人龍試吃，她也因此被吸引扛了一箱回家，還有網友貼出烹調後的照片，有人留言「吃過，真的不錯」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「久久去一次Costco逛逛，偶然發現藍色維力炸醬麵的身影，仔細一看居然是叫維力老北京炸醬麵。再加上旁邊試吃的長長人龍，原來都是為了炸醬麵」。

該網友說，「身為乾麵控的我肯定不會錯過，在試吃的陣陣撲鼻香及腦波弱吸引之下，就扛了一箱回家，一包裡有滿滿的蔬菜，加一點辣油可以直接吃兩碗」。

其他網友也留言「這箱真的很吸睛，麵也好吃，我家已經回購3、4次了」、「宵夜好朋友」、「加點辣油真的還不錯」、「吃過，真的不錯」。

好市多 Costco

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