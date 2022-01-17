聽新聞
test
0:00 / 0:00
人龍排試吃 她逛好市多驚見「維力炸醬麵」藍色包裝新口味
美式大賣場好市多販售各式各樣的食物，有網友發現「藍色維力炸醬麵」的身影，仔細一看品名為「維力老北京炸醬麵」，還排了大批人龍試吃，她也因此被吸引扛了一箱回家，還有網友貼出烹調後的照片，有人留言「吃過，真的不錯」。
有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「久久去一次Costco逛逛，偶然發現藍色維力炸醬麵的身影，仔細一看居然是叫維力老北京炸醬麵。再加上旁邊試吃的長長人龍，原來都是為了炸醬麵」。
該網友說，「身為乾麵控的我肯定不會錯過，在試吃的陣陣撲鼻香及腦波弱吸引之下，就扛了一箱回家，一包裡有滿滿的蔬菜，加一點辣油可以直接吃兩碗」。
其他網友也留言「這箱真的很吸睛，麵也好吃，我家已經回購3、4次了」、「宵夜好朋友」、「加點辣油真的還不錯」、「吃過，真的不錯」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言