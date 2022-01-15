超商取貨方式變了！網支持新規定「2大優點」：真的很有感
image source：臉書／7-11台藝大門市
文／翁筠茜
便利商店是許多人的好朋友，不只三餐都可在超商解決，網購也可以店到店取貨，非常方便，近期就有網友發現，越來越多超商改成「自助取貨」，引起網友討論。
超商自助取貨是什麼？
一般到超商取貨都是報電話給店員，請店員幫忙找貨，不過7-11、萊爾富、OK超商都有推出自助取貨，該功能也越來越普及，越來越多分店改採自助取貨。自助取貨店家通常會將貨物統一放在一個區域，民眾可依據自己的手機號碼去找尋包裹，接著再拿去給店員刷件即可。
image source：爆怨公社
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超商自助取貨夯！網友怎麼看？
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，「超商自助取貨」近一年共有1,169筆網路聲量，最高峰是2021年9月21日，《東森新聞》報導超商出現整排包裹自助取貨，吸引網友留言，帶起網路聲量。
▲「超商自助取貨」近一年共有1,169筆網路聲量。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/01/14~2022/01/13）
再從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，大部分網友對「超商自助取貨」抱持正面意見，支持的兩大理由如下：
1. 平時店員要忙結帳、煮咖啡、協助取貨已經很辛苦了，自助取貨可以減輕店員的負擔。
2. 店員省去找貨的時間，可用來幫客人結帳，節省客人與店員彼此的時間。
不過也有網友擔心，貨物都擺放在同一個地方任人自取，會不會遭竊呢？其實自助取貨是讓客人自己去找貨，最後還是要給店員刷條碼，才能完成取貨流程，因此還是會由超商把關安全。
▲網友支持超商自助取貨主要有兩大理由，但同時提出一項擔憂。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2021/01/14~2022/01/13）
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月14日至2022年01月13日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『超商自助取貨』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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