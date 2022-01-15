超商取貨方式變了！網支持新規定「2大優點」：真的很有感

image source：臉書／7-11台藝大門市

文／翁筠茜

便利商店是許多人的好朋友，不只三餐都可在超商解決，網購也可以店到店取貨，非常方便，近期就有網友發現，越來越多超商改成「自助取貨」，引起網友討論。

超商自助取貨是什麼？



一般到超商取貨都是報電話給店員，請店員幫忙找貨，不過7-11、萊爾富、OK超商都有推出自助取貨，該功能也越來越普及，越來越多分店改採自助取貨。自助取貨店家通常會將貨物統一放在一個區域，民眾可依據自己的手機號碼去找尋包裹，接著再拿去給店員刷件即可。

image source：爆怨公社

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超商自助取貨夯！網友怎麼看？



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，「超商自助取貨」近一年共有1,169筆網路聲量，最高峰是2021年9月21日，《東森新聞》報導超商出現整排包裹自助取貨，吸引網友留言，帶起網路聲量。

▲「超商自助取貨」近一年共有1,169筆網路聲量。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/01/14~2022/01/13）

再從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，大部分網友對「超商自助取貨」抱持正面意見，支持的兩大理由如下：

1. 平時店員要忙結帳、煮咖啡、協助取貨已經很辛苦了，自助取貨可以減輕店員的負擔。

2. 店員省去找貨的時間，可用來幫客人結帳，節省客人與店員彼此的時間。

不過也有網友擔心，貨物都擺放在同一個地方任人自取，會不會遭竊呢？其實自助取貨是讓客人自己去找貨，最後還是要給店員刷條碼，才能完成取貨流程，因此還是會由超商把關安全。

▲網友支持超商自助取貨主要有兩大理由，但同時提出一項擔憂。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2021/01/14~2022/01/13）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月14日至2022年01月13日。

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