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他拿洗碗精清潔馬桶大讚「超好用」 還有狂人當洗衣精用

聯合新聞網 / 綜合報導
名網友用洗碗精清潔馬桶後大讚超好用。 圖／ingimage
名網友用洗碗精清潔馬桶後大讚超好用。 圖／ingimage

要維持一個家的舒適乾淨就是得時常打掃，許多人會買清潔劑來清理，不過有一名網友在臉書表示，自己發現一款洗碗精只要兩滴竟然可以將馬桶的髒污清得乾乾淨淨，讓他大讚這真是個「懶人妙招」，貼文一出還有鄉民拿來刷地洗衣服，讓人大開眼界。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，自己買了一款銷售第一的洗碗精，卻在一次無意間發現除了洗碗以外的另類清潔用途，那就是清馬桶。他說只要滴兩滴在馬桶裡，然後噴水讓它起泡，再來閒置5分鐘，結果竟然不用刷，馬桶底下的髒污就乾乾淨淨了。他說這個方法比用刺頭刷還不傷表面，而且沒有味道，是個「懶人妙招」，但是對付尿黃垢就不適用。

貼文也讓不少人很好奇，「馬桶也是瓷器，有異曲同工之妙」、「是可以洗馬桶，也可以洗碗盤的配方？」、「可以把它當成年前必敗單品」、「這個點get到我，列上採購清單」、「大掃除來試試」、「只要兩滴？這樣很猛！」、「稱它是洗碗精，實在太委屈它了… 根本萬能除油去污」。

還有人拿洗碗精來清潔其它地方，「拿它來刷陽台也超乾淨」、「我用過，之前也有把殘劑空瓶加水拿來刷浴室地磚」、「拿來洗白鞋更好用喔，輕輕刷就很乾淨回白」、「我老公都倒一點在衣領上，再放進洗衣機洗」、「我都滴它兩滴在半桶水裡，拿那桶水來擦拭剛炒炸過食物的廚房的檯面牆面地面」、「襯衫衣領用洗碗精效果佳，脖子出油概念，這是櫃姐教的」。

不過也有人憂心常用清潔劑會使化糞池細菌死光，「清潔劑不要常用，化糞池的細菌會死光，大樓如果有固定在抽就沒差」、「用清潔劑容易殺死分解糞便的細菌，到時候糞便沒分解，滿了就需要水肥車來抽」、「漂白水會殺死化糞池的微生物，進而影響化糞池功能，不論你稀釋多少倍，都不建議倒馬桶」。

馬桶

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