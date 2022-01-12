IKEA驚見「防爆拆彈服」？用途曝光後引全網狂歡：超需要

近日氣溫突降，許多人都想窩在家裡不想出門上班上課，耍廢服飾也應運而生！一名網友就指出自己日前逛IKEA時，突然發現一款造型相當詭異的衣服，便發上網和網友們分享，沒想到竟然引出一堆人留言表示「我很需要」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》分享，自己日前逛IKEA時，突然看到架上有一套很奇特的墨綠色衣服，其外形有點神似睡袋，且中間還有拉鍊能打開，裡面有網狀口袋能放入零食與遙控器，這樣的商品讓他忍不住笑說：「逛IKEA想說怎麼會賣防爆拆彈服，結果是居家耍廢服」。

此文一出，引起許多網友大讚，「我需要」、「這很適合我」、「太貼心了，還有零食袋」、「這個！廢出新高度！」、「好實用好想要」、「好適合追劇人生」、「廢在客廳很蘇西（舒適）的感覺捏」、「連假9天準備兩件」，也有眼尖網友認出這個沒有攤開前其實是一顆「抱枕」！

也有許多網友開玩笑表示，「這是公車椅背嗎」、「有這一件，躲在山上沒人找的到」、「出去流浪時可能會用到」、「少了條尿管+尿袋，扣分」、「我想知道模特兒的感受」、「我以為是某蠻族的酋長袍」。