好市多部隊鍋「紅色醬料」是什麼？ 老饕曝解答：歐洲罐頭大王
美式賣場好市多受到不少人喜愛，商品不僅多樣還常常祭出優惠，吸引消費者購買。一名網友去好事多買了部隊鍋，發現裡面附的「紅色醬料」相當美味，於是想問問，「有人知道那個紅色的醬是什麼醬嗎？」，引起不少網友討論。
一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他去好市多買了韓式年糕部隊鍋，裡面有不少配料，包含年糕、肉片、起司、蛋、王子麵、熱狗、菇類、洋蔥等等，還有兩瓶醬料，她發現其中一瓶「紅色醬料」相當好吃，吃起來有點甜甜的，於是想問網友們，「有人知道那個紅色的醬是什麼醬嗎？」，希望有網友能幫忙解答。
有網友紛紛推測，「韓式辣醬吧」、「辣椒醬」、「番茄醬」。有專業的網友則解答，「茄汁豆」、「茄汁焗豆罐頭，全聯有賣」、「應該是焗豆醬，部隊鍋很道地，很好吃」。
事實上，焗豆也稱作烘豆、烤豆子或茄汁豆，是歐洲傳統食物，常做成罐頭食品，大多市面上的焗豆罐頭使用白豆和番茄汁，常夾在麵包中吃。罐裝焗豆常作為家用方便食品，既可以拿來煮菜還可減少烹飪時間，在野營和緊急情況下也可以直接打開吃，銷量非常好，經常和薯片、華夫餅一類的食品一起吃。
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