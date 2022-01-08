全聯被爆「逼員工買咖啡」 銷售未達標得自行吸收

連鎖超市全聯是不少民眾採買生活用品的好地方，不過有網友爆料，超市的經理會規定每天的「咖啡銷售杯數」，如果員工沒有達到銷售目標，當天上班的人就得自己購買沒賣出去的咖啡杯數，讓他崩潰指出「每天都要花100元-500元買咖啡」。

一名網友在爆料公社APP發文，指出他在全聯福利中心工作，每天經理都會訂定「咖啡銷售杯數」，如果銷售沒有達目標，當天上班的員工就要自己分攤購買咖啡，等於是「逼員工自掏腰包」，他指出「因為只要有達到業績，經理就可以拿到達標獎金」。

對此，原PO抱怨「每天都要花100元-500元買咖啡，之前就已經被爆出要員工買沒賣完的麵包，現在又搞這招，領的薪水已經夠少了，還要養家糊口」。他控訴，上網查詢後疑似多間分店都有類似做法，「反而變成理所當然？」

網友看了直搖頭，回應「難怪結帳都會問要不要咖啡麵包」、「每次去就會一直問要不要來杯咖啡，員工很可憐」、「誰拿獎金就誰扛達標阿，很難嗎？」但也有同在全聯工作的網友指出「要看各區經理的良心」，有人表示「我老婆的店沒有這樣」、「我們這間店都經理自己買」。

最後，網友總結「全聯咖啡賣不好的原因」，直言「因為很難喝，才賣不出去」、「重點是你們的咖啡難喝，你叫想喝咖啡的人怎麼買得下去」，但也有網友認為「全聯咖啡很濃郁、好喝」，大讚「美式比小七濃郁」、「覺得比小七濃耶」、「全聯還行啊」、「便宜又好喝，喝完都不想買別家」、「買一送很划算啊，我都一次喝兩杯」。