抱怨好市多「益智蛋捲」超難拿 達人曝外盒包裝設計關鍵

蛋捲是許多人從小吃到大的傳統零食，一位喜愛蛋捲的網友發文抱怨，傳統的方形圓蓋盒裝容器，讓人很難拿取蛋捲，尤其是第一根，一定會弄碎掉屑，不明白為何一定要做成這種設計。貼文引發討論，網友笑這是「益智蛋捲的概念」。

一位網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文寫道，在好市多買了一盒香港美心原味雞蛋捲，覺得還蠻好吃的，但是對於蛋捲包裝卻很有意見，方形圓蓋的外盒，圓蓋的直徑跟蛋捲長度幾乎一樣，取用時總是需要有技巧的喬角度，才能拿出，但仍會弄碎掉一些，尤其是在取用第一根時，認為廠商「容器選擇可以更好一點」。

貼文引發熱議，紛紛留言「香港品牌的蛋捲包裝很多都這樣～我已經困擾好多年了」、「這種包裝罐是香港的特色，100年來都是這樣」、「為什麼要設計圓的，方的不就解決問題了」、「老牌蛋捲都是這樣啊！正常」、「古早的蛋捲都是這種圓開蓋方盒裝的」、「因為圓蓋加工方便，可能是成本考量吧？」

容器的設計引達人出面解答，「會包裝成這樣剛好，是在運送過程不易因碰撞滾動」、「第一根要斜著慢慢喬角度」、「把要吃的蛋捲拿高一些，旋轉成盒子的對角線方向，就很容易拿出來」，笑稱是「益智蛋捲的概念」，建議「美心可以舉辦挑戰第一條蛋捲不碎掉大賽」。

對於如何取用第一根蛋的腦力激盪，更多人好奇是怎麼放進去的，「我比較好奇他放進去時怎麼可以這麼工整，又不會碎掉」、「廠商能裝好一盒也是很厲害」，其實這個問題早前就有人提出解答，蛋捲包裝其實是「是先放好蛋捲，那個方形中間有圓洞的蓋子才裝上去的」、「蛋捲放好後再壓上蓋」。

香港美心食品非常有名，常成為到香港遊玩必買的伴手禮，有網友盛讚「料好質地細緻」、「奶香濃郁」、「非常好吃～」，但也有人覺得不合口味，「太油膩了」、「油耗味令人不敢恭維」、「香港蛋捲我只吃德成號」、「真的德成號無可取代」，力挺國貨者也大有人在，認為「台灣的蛋捲好吃太多了，這個是走比較脆的路線，沒有台灣蛋捲那種蛋香跟鬆化的口感」、「蛋捲就是要吃『喜年來』」、「超想許願福義軒在costco出個超大包裝」。