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全聯哪牌高麗菜水餃收服最多人的胃？ 婆媽心中第一名頒給它

聯合新聞網 / 綜合報導
簡單、快速又方便的水餃，是許多人飽餐一頓的美味選擇。示意圖／ingimage
簡單、快速又方便的水餃，是許多人飽餐一頓的美味選擇。示意圖／ingimage

水餃控看過來！即食方便的冷凍水餃是許多家庭必備的儲藏食品，輕鬆煮就能簡單解決一餐，不過市面上水餃琳瑯滿目，到底哪家品牌的口味較受大眾喜愛呢？

日前有網友在「我愛全聯-好物老實說」發問，想請教大家有沒有推薦的高麗菜水餃，因為牌子太多，實在不知該選哪個好，希望大家可以提供一些意見參考。

底下有不少網友們留言回應，包括及第、標太郎、元進莊、義美、灣仔碼頭、台糖、源冠一家人…等，皆是大家心目中上榜的水餃。其他則還有人推薦「奇美，不一定最好吃，但CP值不錯」、「我覺得禎祥的還可以耶」。

其中，及第普遍受到不少好評，也有人認為「及第手工捏花水餃，又大又飽滿」、「及第，吃一次回不去」、「及第用煎的都還會有湯汁」、「及第瓜子肉是冷凍水餃界的第一名」。此外，對於水餃好吃的定義，網友們則公認內餡不能太乾，一定要多汁。

特別的是，近期隨著物價波動漲價，調整水餃和鍋貼價格的八方雲集也上榜，有網友反而覺得八方雲集的水餃口味多又好吃，但如果想買回家煮的話，就要直接去八方雲集的分店買，不過其他人則開玩笑說，想吃好吃的水餃，自己包就對了。

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