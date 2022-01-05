她吃到長毛洋芋片驚呼「第一次見」 網爆笑：生命力強韌

洋芋片是不少人喜愛的零食，同時也是過節、開派對必吃的零食之一。一名女網友在好市多買了一包，正在享用時卻看到其中一片洋芋片竟長出了一撮毛，令她不禁直呼，「第一次吃到長毛的洋芋片」，引起不少網友熱烈討論。

一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她貼出兩張照片，只見照片中一堆洋芋片中，有其中一片竟長出「一撮毛」，令原po不禁驚呼，「第一次吃到長毛的洋芋片」，此文一出，引起不少網友直呼，「生命力強韌」。

網友紛紛表示，「2022毛邊限定版」、「千年人參片啦」、「似乎證明他是整顆切片」、「生命力強韌！這樣還能發芽」、「表示整顆馬鈴薯切片貨真價實呀」、「插在土內看看會不會長出更多洋芋片（誤」、「都被烘烤成零嘴了，還堅持要生長，這是生命的奇蹟啊，您真是運氣好，今年可能要發了」、「有夠新鮮」、「那是洋芋片爺爺」、「同樣的價錢，為什麼你的比較特別」。