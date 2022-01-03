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好市多名牌衣價格總是更便宜？ 網揭「2個真相」一致認同

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友疑問，為什麼好市多販售的名牌衣服那麼便宜？引起其他網友討論。圖為服飾區示意圖。圖擷自facebook
一名網友疑問，為什麼好市多販售的名牌衣服那麼便宜？引起其他網友討論。圖為服飾區示意圖。圖擷自facebook

好市多的商品選擇多，消費者喜愛蒐羅各種高CP值好物。一名網友疑問，相比外面通路販售的，為什麼好市多販售的名牌衣服可以便宜那麼多？多人留言討論認為不出兩個原因「款式過氣」和「材質有差」。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，外面通路販售的愛迪達褲子要價約八百元，經典品牌Levis的牛仔褲要約九百多元，甚至有賣一條三、四千元的褲子。但是原PO疑問，為什麼好市多販售的名牌衣服，卻便宜那麼多？直言「便宜到有點扯」。

許多網友指出原因，「過季大量批貨」、「幾乎都萬年過時款」、「因為本來就掛牌衣，成本超便宜」；也有網友認為，好市多的衣服品質參差不齊，「布料用最差的，掛牌而已」、「買了就知道，穿起來差很多」、「薄、容易破是真的，只能撐一年」、「國外有些公司會去找知名品牌去簽品牌合約，然後再找廠商去生產，這種合約通常會要求非常大的生產量，而這些貨通常都是拿去outlet或大賣場販賣，品質還是差很多」。

但有網友認為，好市多的一些衣服也不錯穿，「會買的就ck三件一組內褲」、「Levis 511牛仔褲很薄，但很適合台灣的大熱天」、「反正覺得好穿就買」。

好市多 品牌 牛仔褲

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