超商福袋「超值商品」開箱！內行曝1挑選秘訣 網：照做後賺到

新的一年即將到來，各大百貨、品牌和便利超商都紛紛推出精選福袋，搶佔春節商機。其中，近日不少民眾陸續開箱分享超商福袋的內容物，除了常見的零食餅乾和飲品外，有些幸運兒還抽中了袋子、抵用券、聯名周邊、杯碗等實用商品。對此，有網友就分享一招保證抽中超值商品的「挑選秘訣」，話題引發討論。

各家超商福袋上架，一名女網友在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文分享，她購買的200元全家福袋中，除了食物外竟有迪士尼角色「奇奇與蒂蒂」的零錢包，讓她哭笑不得地說「當初為了找它跑找了20幾家超商，結果現在又拿到」。隨後其他網友也貼出自己的福袋內容，大多人抽到的品項大同小異，只差在食物外的「實用商品」不同，舉凡有人拿到人氣卡通「天竺鼠車車」玩偶、T恤、玻璃杯、杯套等。

網友紛紛貼出自己收到的福袋內容物。圖擷自 facebook

而另一名同樣購買全家福袋的網友則在另篇貼文中分享，自己透過外送平台買福袋，由於未能親自在現場挑選，便請外送員選擇現場「重量最重」的一包，沒想到一收到拆開後，果真拿到了全家推出的保溫瓶，超值商品讓他忍不住興奮直呼「真的很幸運」。

貼文曝光後，網友們也紛紛效仿，留言「剛剛如法炮製下單，希望跟你一樣好運」、「有保溫杯就賺了」、「聽了原po建議選重的，真的開出保溫瓶耶，超喜歡」、「好讚，印象中這個瓶子加價好像要899的樣子」、「有保溫杯無敵超值」、「照做後也拿到超美保溫杯，果然要選重的」；但也有人選擇重的，打開後卻一臉失落，分享道「我幫大家滅火，只拿到一大瓶飲料」、「運氣好好，我選很重結果裡面是盤子」。