關東煮內出現「白色棉花糖」？網友揭曉真名：去日本必吃

受疫情影響，民眾外出的意願也大打折扣，即食料理包也成為用餐的不二選擇，且款式、口味百百種，讓你在家也能吃遍山珍海味。日前，一名網友到好市多買了一款關東煮料理包，加熱後卻發現宛如棉花糖的「神秘食材」在鍋內漂浮，令她好奇「有人知道白白那一塊是什麼豆腐嗎？」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前她買了一款冷凍關東煮的料理包，烹煮後卻發現「神秘食材」漂浮在湯鍋內，只見其白色的外型與棉花糖有幾分相似，讓她求知慾炸裂，詢問廣大網友「有人知道白白那一塊是什麼豆腐嗎？市面上沒看過？」

文章引發討論，內行人也跳出來解答，原來這個白花花的「神秘食材」就是鱈寶，是日本關東煮常見的材料之一。網友紛紛留言分享吃過的感覺，「鱈寶！去日本時必去7-11買回飯店當宵夜，超愛那口感」、「鱈寶吃起來口感像海綿」、「去日本超商看到關東煮上面飄著像饅頭的東西，口感真的是很特別」，也有人提供不同吃法，「日本有賣吐司大小的，當吐司用來夾起司跟火腿也好吃」、「我把它加在麻辣鍋裡，發現它跟麻辣鍋才是絕配」。

鱈寶又名為半片（はんぺん），也可稱為鱈魚豆腐，但是其材料不含任何豆類，主要原料為鱈魚魚漿及蛋白，將兩者加入發泡機後混合攪拌製成，其口感綿密又富有彈性，無論是煮湯、油炸都相當美味。