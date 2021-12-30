去年被代購掃光！ 好市多「卡通拼圖」再次引爆搶購

曾在2018年紅極一時的好市多「卡通迷你拼圖」，當時被家長們搶購一空，在去年（2020年）上市時，有網友發現「代購狂掃貨」，引發民怨怒轟「要限制購買量」。如今（2021年）又重新上市，又引爆家長搶購，有網友日前在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書指出，在好市多又看到卡通拼圖重出江湖，馬上吸引600則留言，許多人在底下報最新進貨狀況。

2018年「卡通迷你拼圖」推出時，可說是好市多熱門商品之一，圖案有知名的漫威英雄、迪士尼系列、佩佩豬與小小兵，而且一盒399元，平易近人的價格吸引家長搶購，堪稱「讓小孩安靜」的玩具，剛推出時許多家長抱怨「根本搶不到」，直言「都被代購買走，網路定價高達900元」，到了2020年又重新上架時，依舊被代購業者買光。

好市多「卡通迷你拼圖」重出江湖，馬上又引發搶購熱潮。圖擷自 「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書

今年這款拼圖又重新上市，網友在臉書分享滿滿的「迪士尼拼圖」，一盒只要399，有許多迪士尼公主系列、米老鼠與怪獸電力公司，短短一則貼文，吸引破千人按讚，還有600多則留言。網友們分享各間好市多的庫存情形，指出「剛買回來，中壢店還有很多箱」、「台中這次進貨超級多，終於可以不用搶了」、「南崁店下午5點去還有看到」。

不過，也有網友發現好市多架上出現「被退貨」的迪士尼迷你拼圖，推測是代購賣不好，所以果斷跑回好市多退貨，網友批評「黑心代購超敢賺，網路定價賣到900」、「代購買了一堆賣不出去，再拿去好市多退貨」、「是代購賣不完退貨吧」、「這不叫代購，這叫黃牛了」、「應該是以為可轉賣套利，結果買不出去」。

目前這款拼圖還是很受歡迎，有家長哀號「台中北屯店不知道有沒有，去年沒買到，聽員工說被人整車掃貨，都買不到」，也有網友多買幾組拼圖，在貼文底下以原價售出，馬上就有人喊「想買」。