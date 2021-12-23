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「最能代表台灣的零食是什麼？」 眾人點名這2種：紅到日本

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇最能代表台灣的零食是哪一種，不少人點名可樂果和乖乖。 圖／全家便利商店提供
有網友好奇最能代表台灣的零食是哪一種，不少人點名可樂果和乖乖。 圖／全家便利商店提供

不論大人或小孩都愛吃零食，而台灣的零食百百款，不論國內或進口，新潮或復古，應有盡有，就有一名網友好奇最能代表台灣的零食什麼？貼文一出，鄉民們的答案五花八門，但多數人點名當中2種是最具代表性，甚至還紅到日本去。

原PO在PTT以「最能代表台灣的零食是什麼？」為題表示，看到之前立陶宛送台灣AZ疫苗，義美公司回送一貨櫃的「小泡芙」，讓他覺得這對台灣零食在國際上的行銷有很大幫助。他說超商裡販賣很多不同種類的零食，隨便列舉12種都不輸國外品牌，而自己最愛的就是「可樂果」，他也好奇想問「若真的要大家選一個零食當作最具台灣代表的，大家會選哪一個？」

不少人都附合可樂果，「可樂果+1」、「可樂果，酷辣口味」、「可樂果，認識的日本朋友很愛」、「可樂果超搭酒」、「就只有可樂果而已」、「可樂果，一定要蒜味的」、「可樂果真的厲害，吃完蒜臭到不行，日本朋友也喜歡，一定要傳統紅色包裝沒寫口味那種」。

還有網友點名乖乖系列口味，「當然是綠乖乖啊」、「拜機台用乖乖」、「乖乖，科技廠最愛」、「五香乖乖」、「沒有乖乖，台灣公司會倒一半」、「乖乖壓主機用的，不是拿來吃的」、「乖乖啊，綠色的才有用」。

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