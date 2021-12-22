好市多百萬露營車不給參觀了！結帳人員曝有神秘買主2台全包

好市多繼百萬遊艇、金條、重機後，近日又把高達7位數的「露營車界勞斯萊斯」搬進賣場讓人大開眼界。不過展期還沒結束，兩台露營車早已被有錢人下單。更有網友聽到結帳人員透露「兩台車是同一個買家」，讓不少人大嘆「有錢人的煩惱和老百姓不一樣」。

先前曾報導過好市多開賣Airstream德國歐馬露營車，兩台型號為Flying Cloud 20及Basecamp 16，售價分別為254萬9999元、169萬9999元。然而有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文，到了賣場卻發現兩台都被貼上「已售，請勿觸碰」的標語，露營車的入口也被擺放紅龍柱不再讓人進入觀賞。

更令人驚訝的是，有網友留言表示結帳人員說「兩台車是同一個買家」，意即有神秘買家一次大手筆砸近425萬元包下兩台，這個價格足以在部分地區買下一間房。

網友看到如此雄厚財力，紛紛表示能這麼爽快買下的「也不缺那一個車位了吧」，甚至家裡都可能已經停了飛機，這種露營車根本只是玩具，「有錢人缺的是可以花錢的管道」。動輒數百萬的露營車，也讓大家望數字興嘆，「貧窮限制了我們的想像」「沒有車位其實是你我的問題」「我缺的是170萬」。