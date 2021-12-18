請老公去買豬腳 人妻拿到商品一看傻眼：有點靈魂好嗎？

美式賣場好市多是不少民眾購買食材的來源之一，但賣場商品琳瑯滿目，如果買錯，可能會搞出大烏龍。日前一名人妻指出，先前請老公一個人去好市多採買，要求買「德國豬腳」回來，結果對方卻帶一盒「鹹豬肉」回家，讓原PO傻眼，直呼「你買東西的時候可不可以有點靈魂阿？」

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書指出，老公自己一人去好市多採買商品，她請對方買一盒「德國豬腳」回家，沒想到老公回來後拿出「鹹豬肉」，對方買錯理由還超瞎，解釋「這個鹹豬肉就混在豬腳那邊，很容易拿錯」，這個說詞讓老婆超無言，直言「你買東西的時候可不可以有點靈魂阿？」原PO認為，鹹豬肉跟豬腳外型差這麼多，怎麼可能會拿錯。

事後，原PO自己跑到好市多買豬腳，她看了一下，發現豬腳那邊的商品架上，的確有幾盒鹹豬肉混在裡面，但她仍疑惑「就算這樣，也不至於把鹹豬肉當成豬腳阿」。

文章曝光後，馬上引發網友討論，短時間內破千則留言，有人分享類似經驗「我家也是，買烤雞腿，結果拿到烤雞整隻的」、「我原本要買港式燒臘，我拿到豬腳，結果我老婆自己又去買一盒 ，回家後發現怎麼又一盒豬腳」、「我姐曾經叫我姐夫去食品材料行買『泡打粉』，結果買回來變成『蘇打粉』」，還有人稱讚原PO跟老公說的那句「買東西有點靈魂」超好笑，直呼「這句好寫實，我家的也都沒靈魂」、「你這句話真是精闢到了極致」、「現在請老公幫買東西一定要附照片，不然十之八九會買錯」。