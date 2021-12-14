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白衣染色只能整件丟掉？ 內行狂推加熱「2神物」：試過有效

聯合新聞網 / 綜合報導
白衣如果染色該怎麼辦，內行推這2神物，但一定要加熱一起洗。情境示意圖。圖／Ingimage
白衣如果染色該怎麼辦，內行推這2神物，但一定要加熱一起洗。情境示意圖。圖／Ingimage

許多人洗白衣服都會小心翼翼，深怕和鮮豔的衣服一同清洗會被染到，萬一白衣不小心染到，也只能摸摸鼻子整件丟掉，近日就有網友白T不小心被沾染，緊張詢問該怎麼「還原」，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文詢問，如果白色T整件被染色了，要使用什麼讓它還原呢？許多網友紛紛提出解決方法，「要全白就用漂白水，有其他顏色就小蘇打+洗碗精泡溫水」、「碧蓮+熱水泡」、「買染色還原劑試試看」、「用漂白素+溫水泡一整晚」、「交給專業的洗衣店處理」。

不過在留言區中，最許多人推薦用加水晶肥皂過碳酸鈉清洗，「過碳酸納+熱水泡著有效，女兒的白制服被染黑了，我就是這樣處理的」、「先燒一鍋熱水+水晶肥皂，然後一直攪拌，再把衣服放進去」、「水晶肥皂+水煮開後將衣服放進去泡，如果染很大片泡得時間就越長」、「可以買過碳酸鈉來泡一下，過碳酸鈉是一種氧系漂白劑，常被用來添加於洗衣精、洗衣粉中，它無毒無味，跟小蘇打、檸檬酸一樣屬於天然的清潔劑」。

但也有網友幽默地說，用「新台幣」買一件最有效，、「新台幣~好用又快速」、「要嘛重買，要嘛就接受染色白衣」、「什麼方法都沒用買新的比較快」、「再買一件還原最初的白」、「繼續染，你會有新發現XD」、「染均勻一點就有特色了」。

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