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她逛好市多看上「18禁」小豬撲滿 網笑翻歪樓：不要亂摸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前去好市多購物時，看中一個小豬撲滿，但仔細一看發現「豬腳」的設計好像怪怪的，不少人看到照片都害羞直呼「想歪了」。 圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名女網友日前去好市多購物時，看中一個小豬撲滿，但仔細一看發現「豬腳」的設計好像怪怪的，不少人看到照片都害羞直呼「想歪了」。 圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說

美式大賣場好市多（Costco）商品多元且CP值高，是許多民眾的購物天堂。每次只要一推出新品，就會引發會員熱烈討論。一名女網友日前看中一個小豬撲滿，但仔細一看發現「豬腳」的設計好像怪怪的，因而打消念頭，不少人看到照片都害羞直呼「想歪了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前去好市多購物時，眼球被「黃金萬兩金豬撲滿」所吸引，這款售價新台幣1,035元的小豬撲滿照，粉紅色身體圓滾滾的，穿上象徵虎年的虎皮大衣，眼睛是「＄」圖案，名字吉祥又招財。

原PO寫道「原本要牽它回家，後來發現它腳怪怪的……」，原來小豬短圓柱型豬腳的蹄尖，中間有一條細細的開叉，這點讓她瞬間買不下手。貼文曝光後，不少網友笑說「可能是多功能撲滿，摸元寶可以求財，摸豬腳可以求子」、「幫它穿襪子就看不見了，但不要穿上透明的喲」、「老司機，我懷疑你在開車，但是我沒有證據」、「姊夫豬，不可以色色」、「一豬多用耶」、「不要玩豬腳」、「這款豬腳好吃」、「豬腳不要亂摸」。

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