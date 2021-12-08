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比骨灰罐紅茶更莊嚴！好市多新貨上架 網笑：有想跪拜的感覺

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多現場展示一款水罐系列產品，網友笑稱莊嚴感完勝之前的「骨灰罐紅茶」。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
好市多現場展示一款水罐系列產品，網友笑稱莊嚴感完勝之前的「骨灰罐紅茶」。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

美式賣場好市多暢銷商品眾多，其中有一款New English早餐茶，因罐子造型像骨灰罐而爆紅，每次上架都能引發話題。近日網友發現好市多一項新商品，造型嚴肅感更勝「骨灰罐紅茶」，笑稱「愈來愈莊嚴」、「怎麼有種想跪拜的感覺」。

一位網友在臉書專頁《Costco好市多 商品經驗老實說》發文寫道，逛好市多時現場正展示一款水罐系列產品，水罐具有陶土的質感再配上木架，頗有禪意風，原PO對產品細細打量一番，還以自己的手當比例尺測量實體大小，但越看越覺得怪，「遠看還不錯近看…像什麼我就不說了」。

貼文一出，讓許多人瞬間想起「骨灰罐紅茶」，紛紛留言「花茶罐進階版？」、「比之前的更莊嚴」、「怎麼有種想跪拜的感覺」、「不錯啊，大容量欸，家族罐喔」、「阿彌陀佛」、「搬運時千萬不要用捧的！尤其又是下雨天還有人幫你撐傘」、「好市多什麼時候做起生命事業」、「這年頭～連水壺都要斜槓了」。

但也有人覺得該水罐產品「不錯呀，滿有質感的」、「有禪意」、「本尊很美很有質感欸」、覺得滿漂亮的」，一點都不像骨灰罐，好奇「台灣人是有多愛骨灰壇，看到什麼都說像…」、「是不是只要圓桶狀帶蓋子的都會被以為是祖先的家」、「你家樓上水塔也很像」。

好市多現場展示一款水罐系列產品，網友笑稱莊嚴感完勝之前的「骨灰罐紅茶」。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
好市多現場展示一款水罐系列產品，網友笑稱莊嚴感完勝之前的「骨灰罐紅茶」。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

好市多

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