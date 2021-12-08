真的可以換錢！超商收據背後藏優惠 別當垃圾丟了

超商除了購物方便，也時常推出優惠吸引消費者。有網友發現超商提供的交易收據，竟然藏著神秘優惠，而且優惠比之前更好，提醒大家別忽略權益。訊息曝光，一堆人驚呼「我都丟掉欸」。

一位網友在《抖音》貼文表示，到小七寄貨時，拿到的收據背後藏有優惠資訊，每張收據可抵「購物金11元」，原PO表示「很多賣家都不知道，SEVEN寄件這個可以換錢錢欸，之前是7元現在是11元」，趁著寄貨時，用累積的抵用券，免費換了5瓶養樂多，笑稱自己「真的是客家人客起來」。

貼文曝光，一堆人驚呼「我都丟掉欸，沒注意看過」、「這樣全免錢欸，店員都問要不要收據都丟掉」、「才剛丟，我要撿回來」、「所以店員最近很愛話術家『收據幫你丟掉嗎』」、「才剛丟，我要撿回來」。還有自稱小七店員的網友留言，「目前取貨、寄貨都有，記得要留QR Code那張，不要留錯張了」。