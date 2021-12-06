澎湃版海鮮泡麵 他煮麵放一鮮物「加好加滿」網愛爆

泡麵是國人最愛的宵夜之一，不過單吃泡麵有時會感覺菜色不夠豐富，有網友突發奇想，在海鮮泡麵內加入100元的牡蠣，整碗泡麵瞬間升級，其他人直呼是「奢華版泡麵」。

一名網友在臉書社團「家常菜」發文表示，某天突發奇想，在海鮮泡麵中加入100元的牡蠣，他也貼出示範影片，只要先以熱水燙過牡蠣後，將牡蠣撈起，放入泡麵碗內，再加入熱水即可，等到泡麵泡開就得到一碗用料豐富的海鮮麵。他也建議，可以加入一點鹹菜或酸菜，湯頭會更加鮮美。

其他網友看了直流口水，紛紛留言「這是月初的吃法」、「這一碗讚喔」、「一碗130元的泡麵，這才叫滿漢全席」、「敗家版」、「想吃」、「我覺得可以」、「實在是羨慕」、「好想試試」、「澎湃海鮮麵」、「泡麵立刻升級」。