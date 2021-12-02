他讚這款泡麵「一物難求」 眾人附和：真心大推

泡麵對許多人來說是方便又快速可以飽餐一頓的東西，只不過隨著物價上漲，泡麵變得不像以前那樣便宜了，但仍然是不少人的最愛。一名網友在臉書PO出自己吃過最好吃的泡麵，大讚「神之物」，引起不少老饕的共鳴。

原PO在「全聯消費經驗老實說」分享自己最愛的泡麵「維力素飄香麻辣燙風味麵」，鮮紅色的外包裝配上看起來美味十足的照片，讓人垂涎三尺，但如今泡麵品牌越來越多，競爭非常激烈，也讓他感嘆「曾經一物難求的神之物，難道跌落神壇了嗎？口味沒變，還是爆好吃的呀」。

不過網友們對這款泡麵的感受很兩極，不喜歡的人覺得「但我覺得很膩耶」、「味道變了」、「口味太重，吃完腎臟隱隱作痛」、「還好，買來吃吃，覺得好鹹啊」、「覺得很普通，而且比其他泡麵還油膩，碗都要洗兩次才乾淨」、「之前的料很多，味道更好，前陣子好不容易買到，覺得跟之前的不一樣了」。

但也有不少愛好者力推，「很重口味，好吃」、「加料吃很爽」、「不能被素字唬到，這真的好吃」、「這款加料吃超爽，吃出五倍價值」、「加飯加蛋下去炒，爆美味」、「一直都很喜歡欸，有時全聯還缺貨」、「這真的好吃，吃素的福音」、「我喜歡它麵的口感，跟一般的不太一樣」、「這個真的好吃，我的素泡麵第一名」。