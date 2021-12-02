快訊

台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

直播／Omicron侵美、我疫苗16輪首日開打 指揮中心14:00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他讚這款泡麵「一物難求」 眾人附和：真心大推

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己喜愛的泡麵，獲得不少老饕的力挺。 圖／翻攝自「全聯消費經驗老實說」
一名網友分享自己喜愛的泡麵，獲得不少老饕的力挺。 圖／翻攝自「全聯消費經驗老實說」

泡麵對許多人來說是方便又快速可以飽餐一頓的東西，只不過隨著物價上漲，泡麵變得不像以前那樣便宜了，但仍然是不少人的最愛。一名網友在臉書PO出自己吃過最好吃的泡麵，大讚「神之物」，引起不少老饕的共鳴。

原PO在「全聯消費經驗老實說」分享自己最愛的泡麵「維力素飄香麻辣燙風味麵」，鮮紅色的外包裝配上看起來美味十足的照片，讓人垂涎三尺，但如今泡麵品牌越來越多，競爭非常激烈，也讓他感嘆「曾經一物難求的神之物，難道跌落神壇了嗎？口味沒變，還是爆好吃的呀」。

不過網友們對這款泡麵的感受很兩極，不喜歡的人覺得「但我覺得很膩耶」、「味道變了」、「口味太重，吃完腎臟隱隱作痛」、「還好，買來吃吃，覺得好鹹啊」、「覺得很普通，而且比其他泡麵還油膩，碗都要洗兩次才乾淨」、「之前的料很多，味道更好，前陣子好不容易買到，覺得跟之前的不一樣了」。

但也有不少愛好者力推，「很重口味，好吃」、「加料吃很爽」、「不能被素字唬到，這真的好吃」、「這款加料吃超爽，吃出五倍價值」、「加飯加蛋下去炒，爆美味」、「一直都很喜歡欸，有時全聯還缺貨」、「這真的好吃，吃素的福音」、「我喜歡它麵的口感，跟一般的不太一樣」、「這個真的好吃，我的素泡麵第一名」。

泡麵

延伸閱讀

日本泡麵上「3箭頭」圖示什麼意思？ 專家：有特殊意義

為何台式泡麵都含油包？ 行家點出關鍵原因：沒它就輸了

泡麵、麥當勞接連喊漲...台灣迎來通膨時代 專家：3大主因讓漲價「一去不復返」

泡麵漲價又吃不飽 「為何要吃？」 網友：應景吃的

相關新聞

日子難過還吃得起！全聯十大「值得吃爆泡麵」 冠軍是宵夜解餓救星

國民美食在全聯就能買得到！「泡麵」號稱是台灣國民美食，不分晝夜、一包在手就能享用熱騰騰的麵食料理，受疫情影響，不少名店相繼推出聯名泡麵，國外品牌也看準台灣市場，讓顧客能就近取得異國泡麵美食。隨消費者喜

漲不停！牛角燒肉、MO-MO壽喜燒調漲30～50元

受到原物料價格攀升影響，近期各大餐飲品牌也紛紛調漲價價格。自本月起，日式燒肉「牛角」針對部份方案，調漲30～50元不等。...

北海岸排隊美食！萬里「知味鄉玉米」超誘人涮醬甜中帶鹹，想吃先耐心排好排滿

udn走跳美食／PEKO 來到北海岸旅行的朋友，絕不能錯過！ 位在萬里濱海公路上，一處不起眼的鐵皮屋下販售著北海岸知名的美食「知味鄉玉米」。這裡的烤玉米，以秤重計價，平均一支烤玉米價格破百，而且

網友敲破碗！2021最受矚目的麥當勞回歸商品 你吃過了嗎？

不管是早餐、中餐、晚餐還是宵夜，大家心中總是有一項必吃的麥當勞餐點！除了常態販售的商品之外，還有許多「期間限定」美食總是讓人念念不忘，每每都讓人忍不住敲碗大喊「拜託別再期間限定啦」！網路溫度計盤點20

撐不住 欣葉日料喊漲！明年元旦起調漲80至120元

欣葉日本料理今日指出，為持續提供好品質的料理、服務與用餐環境，將自111年1月1日起調整現行餐費，成人平日午餐780元，...

Buffet吃到飽「千葉火鍋」壽星5折起！免費升級肥美雞佛料理、爽喝海尼根啤酒

高CP值吃到飽品牌「千葉火鍋」12月祭出一連串活動，除了原有超過200款美食可無限爽嗑，冬季補身的火雞大雞佛亦從即日起每逢週末正式回歸，並於全台限量推出海尼根啤酒免費喝，當月壽星最低還能5折吃，揪團吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。