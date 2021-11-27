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火鍋肉驚見「密麻孔洞」 她憂「注脂肉」釣出專業解答

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友擔心自己購買到「注脂肉」，專業網友解答「是切肉機固定肉品的痕跡」。圖擷自「我愛全聯-好物老實說」臉書社團
一名網友擔心自己購買到「注脂肉」，專業網友解答「是切肉機固定肉品的痕跡」。圖擷自「我愛全聯-好物老實說」臉書社團

天冷許多民眾想吃鍋，到超市買肉片時，有些人會選購油脂豐富的雪花牛、霜降牛，又擔心油花可能是加工過的。部分肉品業者會幫肉類注入油脂，讓油花看起來分布均勻，食藥署也預告，明年7月注脂肉要強制標示。日前就有民眾發現，她買的火鍋肉片，脂肪位置出現「小針孔狀」，讓她疑惑「不禁聯想到注脂肉」。

一名網友在「我愛全聯-好物老實說」臉書社團表示，她日前到全聯買一盒豬五花火鍋肉片，發現肉片的脂肪處布滿了「密密麻麻的小孔」，而且只有一面有這些孔洞，另一面就沒有，讓她感到疑慮「這是正常的嗎？」她指出，之前購買的肉品，印象中都沒有這種情況，不禁讓她聯想到「注脂肉」。

不過，有專業網友解答，上面的孔洞是因為「切肉機需要固定住，才能削肉片」、「我以前在火鍋店上班，切肉機固定時會有這種小孔，因為不固定肉就無法切，還會很危險」、「要用切肉機固定肉，才不會亂動，只是你剛好買到固定住肉的那面而已」。還有人表示「這個需要抽脂不是注脂」、「不是很貴的肉，應該不會多花那個成本來注脂」。

火鍋 脂肪

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