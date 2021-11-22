星巴克「聖誕馬克杯」配色超鮮豔 網友傻眼：這顏色我不行

冬天到了，聖誕節的腳步也近了，許多商家紛紛推出聖誕節應景商品，有網友在美式大賣場好市多內直擊「星巴克聖誕馬克杯」，紅、綠、紫的螺旋撞色讓她直呼「這個顏色我不行」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張商品照，照片內是星巴克的聖誕馬克杯，圖案則是紅、綠、紫螺旋配色，正面印有星巴克女神的經典LOGO，商品標籤寫著「咖啡馬克杯禮盒499元」。特殊配色讓網友直呼「這個顏色我不行」。

其他網友紛紛留言「一年四季都可用，冬季應景，其他季節風騷」、「實體看起來更驚人」、「過耶誕節時，在星巴克店內裝潢有耶誕配件，喝咖啡就有滿滿的耶誕氣息，但買來家裡用就是爆醜」、「拿在手上很耀眼」、「真獨特的美感啊」。