快訊

1條水管救了他！男攀守城大山迷途2夜 今自行下山

大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克「聖誕馬克杯」配色超鮮豔 網友傻眼：這顏色我不行

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多架上的星巴克馬克杯顏色鮮艷。圖／取自臉書
好市多架上的星巴克馬克杯顏色鮮艷。圖／取自臉書

冬天到了，聖誕節的腳步也近了，許多商家紛紛推出聖誕節應景商品，有網友在美式大賣場好市多內直擊「星巴克聖誕馬克杯」，紅、綠、紫的螺旋撞色讓她直呼「這個顏色我不行」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張商品照，照片內是星巴克的聖誕馬克杯，圖案則是紅、綠、紫螺旋配色，正面印有星巴克女神的經典LOGO，商品標籤寫著「咖啡馬克杯禮盒499元」。特殊配色讓網友直呼「這個顏色我不行」。

其他網友紛紛留言「一年四季都可用，冬季應景，其他季節風騷」、「實體看起來更驚人」、「過耶誕節時，在星巴克店內裝潢有耶誕配件，喝咖啡就有滿滿的耶誕氣息，但買來家裡用就是爆醜」、「拿在手上很耀眼」、「真獨特的美感啊」。

星巴克 好市多 聖誕節 Costco

延伸閱讀

稀飯最強配菜是肉鬆？ 鄉民曝這3大食材最下飯

一頂毛帽變色3次？女買綠帽回家竟變紅色 走出門又變棕色

長男啃老20年不找工作 老父母為了養他得「努力活到90多歲」

淡海新建案1坪房價破30萬 網傻眼：買那不如住桃基

相關新聞

星巴克「聖誕馬克杯」配色超鮮豔 網友傻眼：這顏色我不行

冬天到了，聖誕節的腳步也近了，許多商家紛紛推出聖誕節應景商品，有網友在美式大賣場好市多內直擊「星巴克聖誕馬克杯」，紅、綠、紫的螺旋撞色讓她直呼「這個顏色我不行」。

好市多蠶絲冬被好蓋嗎？ 網曝超暖但在台灣用有缺點

時序進入冬季，天氣也越來越涼冷，且今日起受到冷空氣影響，各地氣溫大幅下降。有網友提問「好市多的蠶絲冬被值得買嗎？」其他網友則指出，蠶絲被不能洗、不能烈日曝曬，只能除濕，不過蓋起來很溫暖，而且只要夏天收納壓縮後就會扁掉，也有人建議「買農會的比較保險」。

逛好市多驚見「炸毛」迪士尼公主 網笑翻：剛睡醒還跑錯棚？

美式大賣場好市多除了賣有生活用品及食品外，也有販售適合幼童遊玩的玩具。有網友發現，好市多架上出現一尊「炸毛」的迪士尼樂佩公主，網友笑稱「公主是不是剛睡醒？」還有網友發現「樂佩跑錯棚了吧，外盒寫是艾莎耶」。

撲空數月！好市多「1神物」祭限購令 網狂讚：最棒的決定

美式賣場好市多販賣商品種類繁多，受到許多消費者喜愛，尤其熱門商品常湧現搶購潮，近期就因為自有品牌的牛奶受海運船班影響缺貨，業者自11月10日起實施限購令後，就有之前常撲空的網友貼文驚呼「我已經好幾個月沒看到他的影子了」，大讚限購令「這真是近期最棒的決定了」。

全聯「買2件特價」只剩1罐怎辦？ 過來人教一招優惠不錯失

近期物價上漲讓民眾荷包縮水，對於「買一送一」、「第二件享折扣」的訊息就特別關注。一位女網友到全聯購物，現場有洗髮精任兩罐享折扣的優惠，結果貨架上卻只剩一罐而已，不知該怎麼辦？發文求問。內行網友教授一招，保證不必擔心錯失優惠。

好市多熟食區熱量曝光 最高竟然是它！網友：難怪瘦不下來

好市多（Costco）販售的熟食區食物一直受到民眾喜愛，營養師朱瑞君分享八大熱門食物熱量排名，發現凱撒雞肉沙拉的熱量就比單片披薩還要高！引起不少網友回應「居然這麼高？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。