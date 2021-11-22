快訊

新店帽T男逃逸畫面曝光！埋伏等候死者返家 開4槍擊斃

獨／大S親回應與汪小菲未來動向！避談自己只求他好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多蠶絲冬被好蓋嗎？ 網曝超暖但在台灣用有缺點

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇蠶絲冬被的優缺點。示意圖。圖片來源／ingimage
網友好奇蠶絲冬被的優缺點。示意圖。圖片來源／ingimage

時序進入冬季，天氣也越來越涼冷，且今日起受到冷空氣影響，各地氣溫大幅下降。有網友提問「好市多的蠶絲冬被值得買嗎？」其他網友則指出，蠶絲被不能洗、不能烈日曝曬，只能除濕，不過蓋起來很溫暖，也有人建議「買農會的比較保險」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提問，「請問各位大大，照片中的蠶絲冬被有人使用過的經驗分享？」

其他網友表示，「過個夏天就扁了，因為收納壓過，不耐放，不過真的舒服溫暖」、「蠶絲被還是要買農會的比較保險，一般市售的幾乎都是短纖的混棉而已，農會的蠶絲被絕對是首推」。

還有網友說，「冬天蓋這個，外面再加一層薄被很好蓋」、「這價位我可能會想買，但我不知道好不好，因為我在農會買的是3倍價，很輕很暖過敏的人適合蓋」、「台灣很潮濕，會越蓋越重⋯越來越扁」。

有網友提出「蠶絲被不能洗不能曬，只能除濕，不然蠶絲被很暖又不會悶住，其實很不錯」，其他人則建議「不要烈日曝曬是可以的」、「我都是一早拿出去曬，11點收進來休息，14點再拿出去曬到16、17點左右」。

Costco 好市多

延伸閱讀

淡海新建案1坪房價破30萬 網傻眼：買那不如住桃基

億萬富商擁5千後宮！用藥性侵未成年女子 還想暗殺知情友人

店員對蛋糕吐二手菸還狂笑 店家急解僱：8月1日後消費可退費

泡麵漲價又吃不飽 「為何要吃？」 網友：應景吃的

相關新聞

好市多蠶絲冬被好蓋嗎？ 網曝超暖但在台灣用有缺點

時序進入冬季，天氣也越來越涼冷，且今日起受到冷空氣影響，各地氣溫大幅下降。有網友提問「好市多的蠶絲冬被值得買嗎？」其他網友則指出，蠶絲被不能洗、不能烈日曝曬，只能除濕，不過蓋起來很溫暖，而且只要夏天收納壓縮後就會扁掉，也有人建議「買農會的比較保險」。

逛好市多驚見「炸毛」迪士尼公主 網笑翻：剛睡醒還跑錯棚？

美式大賣場好市多除了賣有生活用品及食品外，也有販售適合幼童遊玩的玩具。有網友發現，好市多架上出現一尊「炸毛」的迪士尼樂佩公主，網友笑稱「公主是不是剛睡醒？」還有網友發現「樂佩跑錯棚了吧，外盒寫是艾莎耶」。

撲空數月！好市多「1神物」祭限購令 網狂讚：最棒的決定

美式賣場好市多販賣商品種類繁多，受到許多消費者喜愛，尤其熱門商品常湧現搶購潮，近期就因為自有品牌的牛奶受海運船班影響缺貨，業者自11月10日起實施限購令後，就有之前常撲空的網友貼文驚呼「我已經好幾個月沒看到他的影子了」，大讚限購令「這真是近期最棒的決定了」。

全聯「買2件特價」只剩1罐怎辦？ 過來人教一招優惠不錯失

近期物價上漲讓民眾荷包縮水，對於「買一送一」、「第二件享折扣」的訊息就特別關注。一位女網友到全聯購物，現場有洗髮精任兩罐享折扣的優惠，結果貨架上卻只剩一罐而已，不知該怎麼辦？發文求問。內行網友教授一招，保證不必擔心錯失優惠。

好市多熟食區熱量曝光 最高竟然是它！網友：難怪瘦不下來

好市多（Costco）販售的熟食區食物一直受到民眾喜愛，營養師朱瑞君分享八大熱門食物熱量排名，發現凱撒雞肉沙拉的熱量就比單片披薩還要高！引起不少網友回應「居然這麼高？」

父逛好市多突消失！他回頭一見背影落淚 網齊聲勸敗：這事不能等

美式賣場好市多販賣商品種類繁多，受到許多消費者喜愛。一位網友陪爸爸逛好市多時，爸爸突然佇足在咖啡機前許久，望著爸爸的背景，再看看自己的荷包，「眼淚很快的流下…」，猶豫該不該買？貼文曝光，眾人一面倒勸敗「別讓自己後悔了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。