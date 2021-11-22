好市多蠶絲冬被好蓋嗎？ 網曝超暖但在台灣用有缺點

時序進入冬季，天氣也越來越涼冷，且今日起受到冷空氣影響，各地氣溫大幅下降。有網友提問「好市多的蠶絲冬被值得買嗎？」其他網友則指出，蠶絲被不能洗、不能烈日曝曬，只能除濕，不過蓋起來很溫暖，也有人建議「買農會的比較保險」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提問，「請問各位大大，照片中的蠶絲冬被有人使用過的經驗分享？」

其他網友表示，「過個夏天就扁了，因為收納壓過，不耐放，不過真的舒服溫暖」、「蠶絲被還是要買農會的比較保險，一般市售的幾乎都是短纖的混棉而已，農會的蠶絲被絕對是首推」。

還有網友說，「冬天蓋這個，外面再加一層薄被很好蓋」、「這價位我可能會想買，但我不知道好不好，因為我在農會買的是3倍價，很輕很暖過敏的人適合蓋」、「台灣很潮濕，會越蓋越重⋯越來越扁」。

有網友提出「蠶絲被不能洗不能曬，只能除濕，不然蠶絲被很暖又不會悶住，其實很不錯」，其他人則建議「不要烈日曝曬是可以的」、「我都是一早拿出去曬，11點收進來休息，14點再拿出去曬到16、17點左右」。