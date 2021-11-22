逛好市多驚見「炸毛」迪士尼公主 網笑翻：剛睡醒還跑錯棚？

美式大賣場好市多除了賣有生活用品及食品外，也有販售適合幼童遊玩的玩具。有網友發現，好市多架上出現一尊「炸毛」的迪士尼樂佩公主，網友笑稱「公主是不是剛睡醒？」還有網友發現「樂佩跑錯棚了吧，外盒寫是艾莎耶」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張架上公主娃娃的照片，只見左邊的樂佩公主頭髮整齊，反觀右邊的公主頭髮卻亂七八糟，不只如此，右邊娃娃的外盒還是貼著冰雪奇緣艾莎公主的圖案，與盒內商品不符。

該網友笑翻直呼，「右邊這位公主...還好嗎？退貨好市多都不檢查一下就又上架的意思嗎？」

其他網友也紛紛留言「起床後跟出門前的模式」、「別這樣剛燙完頭髮還不能洗，所以比較捲」、「右邊假裝艾莎公主失敗」、「公主說，我剛睡醒，還沒梳頭」、「公主也是人，跑個趴不過分吧！」