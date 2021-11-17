全聯「買2件特價」只剩1罐怎辦？ 過來人教一招優惠不錯失
近期物價上漲讓民眾荷包縮水，對於「買一送一」、「第二件享折扣」的訊息就特別關注。一位女網友到全聯購物，現場有洗髮精任兩罐享折扣的優惠，結果貨架上卻只剩一罐而已，不知該怎麼辦？發文求問。內行網友教授一招，保證不必擔心錯失優惠。
一位女網友在臉書專頁《全聯消費經驗老實說》發文寫道，全聯推出某品牌洗髮精一次買兩罐可享價格折扣優惠，結果想買的品項貨架上只剩一瓶，只好發文求問「另一罐怎麼辦？」
貼文一出引發討論，「常常這樣」、「遇到種情況真的尷尬」、「門口看看，特價有時候門口擺得比架上多」、「如果是我，直接換一間再買比較快」、「換間全聯買」。
遇到這種湊不齊優惠數量的情況，真的只能放棄嗎？有經驗的網友傳授方法，「先結帳，到貨會通知去拿」、「跟店員說，他們會開一張單子給你，到時候憑單取貨」、「可以先結請店員訂貨（開單），我之前是這樣（買醬油，剩一瓶）」、「請員工先幫查詢有沒有管制，如果沒有管制，先結帳， 貨到通知」。
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