父逛好市多突消失！他回頭一見背影落淚 網齊聲勸敗：這事不能等

美式賣場好市多販賣商品種類繁多，受到許多消費者喜愛。一位網友陪爸爸逛好市多時，爸爸突然佇足在咖啡機前許久，望著爸爸的背景，再看看自己的荷包，「眼淚很快的流下…」，猶豫該不該買？貼文曝光，眾人一面倒勸敗「孝親無價」。

一位網友在臉書社團《COSTCO好市多消費經驗分享區》發文表示，長住在外已兩年多未見到爸爸，日前難得和爸爸一起到內湖逛好市多，但逛到一半，爸爸突然不見人影，一回頭，只見他的背影，佇足在咖啡機展示台前觀望。

原PO在後頭喊了爸爸，但他頭也不回地說「你先去逛逛，我看看就好～」。原PO表示，看到爸爸「對咖啡機躊躇已久的模樣」，再望向自己的荷包，「眼淚很快的流下…」，猶豫到底該不該買呢？

貼文一出，眾人齊聲喊「買～」、「買起來，孝順父母不能等，錢可以再賺」、「買～這種背影沒人受的了，咬牙也要買」、「是我就直接搬上車了，爸爸我們回家慢慢看」、「爸爸的開心遠遠大於錢包的傷心」、「我現在就算花100倍的錢，也換不回爸爸陪我喝一杯咖啡」、「我看得眼眶泛淚光，刷卡分期吧」、「買吧，就一支iphone的錢而已」。

但也有人認為「父親看咖啡機很久，不代表他很喜歡那一台」、「還好吧！爸爸常喝咖啡？」「是好奇還是喜歡？」、「他只是在等試喝吧」、「也許他只是覺得很好奇，並不是想喝咖啡，這種咖啡機除非用量很大，否則不怎麼方便，還得定時清潔」。