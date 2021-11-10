好市多「禦寒神物」比暖暖包更厲害 網分享：一開馬上就睡熟

近日乾冷空氣南下影響全台，最低溫僅12度左右，不少民眾也紛紛把保暖用品拿出來防寒。一名網友po文表示，自己在賣場買了一項「禦寒神物」，而且比暖暖包還好用，應該很適合怕冷的人。

網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，自己原本打算拿五倍券買AIRPODS PRO，某天一進賣場裡就看到這個，想說媽媽年前做生意，如果店裡沒客人又要吹冷風，乾脆把這個熱敷墊披肩放在身上。

該名網友分享打開來用的心得，比想像中熱，而且開到最強也比暖暖包熱很多，雖然它的材質很厚又是毛絨面，不過披著時不會太悶，還有透氣的感覺，做工很不錯，有點像是會發熱的薄被。

po文的網友還補充，如果將它整個蓋住肩膀跟背上，會從後面暖上來，對怕冷的人來說應該很實用。貼文一出也有許多網友留言指出，它發熱的速度很快，天冷或腰痠痛時墊在床上非常舒適。

有人說自己都拿來放肚子，生理期時熱敷，還有人認為，對頭容易痛的人非常好用，因為有磁鐵自動吸住很方便。其他人也表示，「天氣真的很冷的時候，我會放在被窩的腳部位置加熱，腳暖暖的比較好睡」、「去年買了一個，爸媽吵著要，害我都用不到，今年加買！」

「這個好用，比起電暖爐又省電許多」、「晚上必備靠枕，一開馬上就睡熟，太暖心了」、「有定時，所以還算安全」、「背暖了，身體就熱了」、「家裡太潮溼了當暖被」、「買回去馬上被貓霸占」。此外，也有網友分享可以買一條放肩上，一條放腿上的好方法，而且它不僅能調溫度，更可以把電源線拔開直接水洗。