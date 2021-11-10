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衝好市多買蘿蔔糕卻見「這張笑臉」 女崩潰：不想看你對我笑

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多架上的蘿蔔糕圖擷自銷售一空，讓一名沒買到的女網友覺得懊惱。圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》
好市多架上的蘿蔔糕圖擷自銷售一空，讓一名沒買到的女網友覺得懊惱。圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》

美式賣場好市多販賣商品種類繁多，深受消費者喜愛。但一名女網友卻因為在好市多看到「這張笑臉」感到懊惱，直呼「期待下次不要再看見這個笑臉」。

一名女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》發文寫道，因媽媽表示很想吃蘿蔔糕，就特地跑一趟好市多採購，卻只看到貨架上只剩下一堆空紙箱，懊惱直呼「居然買不到了～～～我不想看到你對我笑」。

原來，空紙箱上有2個圓形、1個半圓形的孔洞，乍看就像一張笑臉，似乎在對著買不到蘿蔔糕的原PO微笑，原本還期待著現場人員能再補貨上架，在賣場多徘徊了一陣子，但原PO失望了，「只好空手而歸，期待下次不要再看見這個笑臉」。

貼文曝光，網友笑回「可遇不可求」、「笑你買不到」、「箱子空了，老闆笑了」、「這個笑臉有點可愛」，也有人建議「現在正是蘿蔔季節，自己做的蘿蔔糕，方便又好吃」、「台灣冬天蘿蔔盛產又好吃，市場裡面賣的就很好吃了」。

另外，好市多貨品空箱免費提供給消費者索取，有人建議「有養貓的話，可以拿走紙箱」、「有空箱的話、可能看小貓小狗的笑容比較容易」。

好市多架上的蘿蔔糕圖擷自銷售一空，讓一名沒買到的女網友覺得懊惱。《Costco好市多商品經驗老實說》
好市多架上的蘿蔔糕圖擷自銷售一空，讓一名沒買到的女網友覺得懊惱。《Costco好市多商品經驗老實說》

好市多

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