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有事就找他！好市多小熊背心分藍紅2色 解密員工大不同

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多推出現場註冊線上會員送小熊玩偶，還附200元購物金，讓許多網友直呼好想要。圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》
好市多推出現場註冊線上會員送小熊玩偶，還附200元購物金，讓許多網友直呼好想要。圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》

數位行銷時代業者為擴增會員數，常會贈送入會禮吸引消費者，連知名美式賣場也不例外，近期推出背心小熊加購物金，招攬線上會員，還引起老客戶不滿。有網友好奇小熊身上的背心為何有分藍色、紅色，引發討論。

近期好市多推出背心小熊玩偶當線上會員入會禮，裡面還附了200元購物金，讓許多人看直呼「太可愛了」、「好想要」，但只限新會員，讓不少老客戶傻眼，哀嘆不公平，「早加入錯了嗎…」、「忠實老客戶永遠得不到贈品」，可見小熊玩偶真的很吸引人。

一位網友在臉書專頁《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，原本一直不明白小熊穿的背心為何要分藍色、紅色，最近獲得解答，「原來…藍色、紅色背心是不同職位的呀！剛剛熱心小姐姐解惑我的好奇心」。

貼文引發討論，「藍色職位高點」、「藍色是主管級，紅色是現場和辛苦的收銀」、「不穿才是最大，經理級以上都不穿」、「穿便服背扣機大都是主管級或正副店長」、「穿襯衫阿兜仔最大」。

小熊玩偶引發好市多制服的討論，曾有網友在《Costco好市多-賣場經驗討論區》發文幫解答，會員結帳時，在收銀台附近會看到3種服務員：

‧沒穿背心的為「收銀員」，負責控制收銀台及結帳；
‧穿紅色背心的為「助理員」，負責協助會員將商品搬上輸送帶、結過帳的放上推車；
‧穿藍色背心的為「收銀現場控班主任」，負責處理顧客購物上的各項問題及疑慮。

所以，若遇到購物上的問題，建議可以找現場穿藍色背心的主管協助處理，會比較快獲得解決。

好市多

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