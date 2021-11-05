聽新聞
test
0:00 / 0:00
麥當勞糖醋醬沒用完還能幹嘛？ 老饕推1用途：不一樣的感覺
麥當勞是不少大人小孩都愛去的速食店，漢堡、薯條、可樂等是不可或缺的基本美食，再加上其他熱銷產品總能引起不少話題，就連「配角」糖醋醬也受到關注。一名網友就好奇地想問「糖醋醬沒吃可以用來幹嘛？」貼文引起不少熱議。
麥當勞的糖醋醬是許多老饕認為搭配雞塊的最佳選擇，日前還有網紅拍影片透露糖醋醬還有分口味，每個包裝都有神祕編號，共分成1到5號，主要是用「醬料的酸甜程度作為區分」，讓不少網友看了驚呼連連。
不過民眾有時候會多拿了糖醋醬，或者糖醋醬沒有沾完，要丟掉又覺得可惜，不丟又不曉得怎麼處理，就有網友在臉書「爆廢公社二館」發文求助，想知道速食店的糖醋醬沒有用完的話，還能拿來幹嘛？
貼文一出，不少人分享其他用途，「擺著等到下一次買雞塊時再拿出來沾」、「拿來沾洋芋片」、「拿來用其他沾醬」、「拌飯」、「沾薯條」。
還有不少老饕點名可以做糖醋料理，「我媽把它拿來炒雞肉」、「拿來炒糖醋」、「做糖醋排骨」、「糖醋魚、糖醋排骨，youtube很多教學」、「用成糖醋排骨真的超好吃，完全不一樣的感覺」、「糖醋魚」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言