好市多買金飾竟有「都市傳說」？內行人曝「最賺購買時機」

美式賣場好市多（COSTCO）是許多民眾採購各種生活用品的首選，從零食蔬果到名牌精品一應俱全，連貴金屬也買得到，好市多販售的黃金甚至還衍生出「都市傳說」，讓不少消費者忍不住讚嘆會員費繳得很划算。

「有人在好市多買過金飾嗎？」有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他喜歡好市多清楚標示價格的銷售方式，也好奇是否有人購買過？此話題引起其他網友熱烈討論。

「買過好多次手鍊送長輩，還不錯」、「已連四年都在好市多買金飾當母親節禮物，我也喜歡價格很透明」、「買過！超過一萬可以分期入帳」、「買過，也是該地區的一般銀樓，裡面有保證書」、「買過，給長輩當生日禮物，因為預算不高，不想去金飾店一個一個問，有價錢比較方便」、「可以直接刷卡，很方便啊」。可以發現，價格一目了然是受消費者青睞的最大原因。

還有人透露在好市多買金飾的另一項好處，「我以前的同事嫁女兒時有在那買過，然後再拿去退，真不錯呢！」此說法也引起諸多網友驚呼，「原來租金飾的錢也可以這樣省下來！」、「比去銀樓用租的來撐場面還高竿啊！」、「借戴的概念」、「我結婚時的金飾也在Costco買的，結帳時他們有主動提及如果要退貨要記得帶單子，看來這樣玩的人不少」、「原來這都市傳說是真的」，不過也有人認為「當初留下來應該是賺更多」。

另有網友提醒，在好市多比較適合買金塊、金條，因為金飾的工錢反而比外頭的銀樓貴，只是條塊就沒有黑卡的2%回饋。還有人分享購買的最佳時機，「外面金價上漲的時候去好市多買就划算，因為是當時進價的價錢，金價在下跌的時候就不要去好市多買，因為外面會比較便宜」。