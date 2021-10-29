快訊

你愛的夜市合法嗎？ 業者苦：我也不想流浪

買下家樂福？ 統一罕見出面回應

好市多美食也有雷！ 鄉民盤點「絕不回購」4商品：難吃到出名

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是許多民眾採買的好去處。報系資料照／記者林俊良攝影
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是許多民眾採買的好去處。報系資料照／記者林俊良攝影

美式賣場好市多（Costco）以品項多元、價格實惠為特色，許多熱門商品經常掀起搶購浪潮，不過也不是所有商品都能讓消費者心甘情願買單。近日就有民眾盤點4款「最不推薦」的食品，沒想到話題意外引起共鳴，吸引許多網友熱烈回應。

原PO在PTT發文分享自己認為有待改進的好市多食品，第一項為塑膠盒裝的「迷你英式鬆餅」，他表示，這其實就是加了葡萄乾的司康，屬於常見的西洋點心之一，但這款的葡萄乾吃起來過於軟黏，雖然加熱過後有提升美味程度，仍沒有回購意願；第二項是「韓式迷你黑糖堅果糖餅」，嚐起來帶有些微肉桂味，吃多容易甜膩，且風味普通、無驚豔之處。

原PO接著說，第三項為「華師父冷凍豬肉水餃」，除了價格稍高之外，水餃的尺寸也偏小，加上外皮與內餡湯汁並不特別突出，他認為整體而言CP值不高；最後，第四項則是「六張犁鮮豬肉包」，由於包子外皮較厚，品嚐時感受不到肉包的鮮味，且吃起來又偏油膩，讓他買完後相當失望。

文章曝光後，許多網友對水餃及肉包深有同感，紛紛回應「水餃真的是怕浪費才好不容易吞掉」、「水餃其實算便宜，但真的不好吃」、「太需要這種真實的評價」、「肉包很久以前就一堆人覺得難吃了」、「第三、第四是有名的難吃」、「第一次吃到苦味的肉包就這個」；但也有少數人表示「水餃一顆不到2塊耶，也算符合身價啦」、「水餃拿來當煎餃還OK」、「肉包皮的確是滿厚的，可是有很難吃嗎」、「我家都會回購包子耶」。

至於前兩項的司康及糖餅，則相對較少負面評價，還有不少網友分享「司康我超愛的耶，蠻正統的味道，如果沒加葡萄乾就弱了」、「司康明明便宜又好吃呀」、「司康烤過之後超讚」、「覺得糖餅還行，吃過釜山在地的，只是這個多了肉桂味」。

好市多 PTT

延伸閱讀

整腸最厲害食譜「紅酒蔬菜湯」 醫生：早上喝更有效

店數不多...他問OK超商為何仍屹立不搖？ 網揭「這優勢」狂讚

貧窮限制想像！好市多299萬元商品上架 千人在線想見證他結帳

她到菜市場買食材...老闆娘丟3字拒收「5個1元」 同行給答案了

相關新聞

好市多美食也有雷！ 鄉民盤點「絕不回購」4商品：難吃到出名

美式賣場好市多（costco）以品項多元、價格實惠為特色，許多熱門商品經常掀起搶購浪潮，不過也不是所有商品都能讓消費者心甘情願買單。近日就有民眾盤點4款「最不推薦」的食品，沒想到話題意外引起共鳴，吸引許多網友熱烈回應。

貧窮限制想像！好市多299萬元商品上架 千人在線想見證他結帳

美式賣場好市多促銷品項多元，去年更在賣場展售要價上百萬的遊艇，引發消費者熱議。近日，一名男網友在好市多線上購物平台發現定價299萬9999元的8K顯示器商品，高昂價格不輸當時的遊艇，再度引起網友們一陣驚呼。

阿嬤求代購好市多「輪胎」她傻眼 本尊釣出老饕認證：天冷吃剛好

不少消費者到了好市多，都會幫親朋好友代買東西，但對商品的描述時常感到「黑人問號」。一名女網友要出發去好市多購物前，順口問了阿嬤有沒有需要買的物品，沒想到阿嬤竟回答想要「輪胎」讓她傻眼。正解曝光後也讓5千多名網友按讚笑翻。

好市多特價品沒貨！他讚熱心店員「跑倉庫拿」 網曝1招更快速

美式賣場好市多（Costco）販售品項多元，並以價格實惠的大份量為特色，深受許多消費者喜愛，不過由於賣場展區大、商品多，有時難以快速找到想要的產品。近日就有網友分享，他在好市多怎麼樣也找不到老婆想吃的餅乾，直到結帳時一位櫃檯助理熱心幫忙，還特地繞至倉庫取貨，他才順利買到，敬業態度讓他特地發文稱讚、直呼感謝。

全聯寵壞消費者！內行喊「習慣這消費方式」的致命缺陷

全聯是不少家庭購買居家用品的地方，且結帳的方式也越來越方便。對此，就有一名媽媽表示，因為常常到全聯購物只需要帶手機就好，簡直被寵壞，但卻引出許多受害者留言分享自身經歷。

她搞不清好市多先扣好食券還是五倍券 網友分享經驗

10月29日以前只要綁定數位五倍券，就可獲得的500元好食券，不少餐飲業者宣布可使用好食券消費，但跟五倍券一樣綁數位支付，消費者在結帳時搞不清楚，到底會先扣掉五倍券，還是好食券呢？對此，有一位網友在網路發問「只要結帳時用綁定的信用卡，就會先扣好食券的額度是嗎？」隨後，有人留言解答「確實會先扣好食券額度」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。