好市多美食也有雷！ 鄉民盤點「絕不回購」4商品：難吃到出名

美式賣場好市多（Costco）以品項多元、價格實惠為特色，許多熱門商品經常掀起搶購浪潮，不過也不是所有商品都能讓消費者心甘情願買單。近日就有民眾盤點4款「最不推薦」的食品，沒想到話題意外引起共鳴，吸引許多網友熱烈回應。

原PO在PTT發文分享自己認為有待改進的好市多食品，第一項為塑膠盒裝的「迷你英式鬆餅」，他表示，這其實就是加了葡萄乾的司康，屬於常見的西洋點心之一，但這款的葡萄乾吃起來過於軟黏，雖然加熱過後有提升美味程度，仍沒有回購意願；第二項是「韓式迷你黑糖堅果糖餅」，嚐起來帶有些微肉桂味，吃多容易甜膩，且風味普通、無驚豔之處。

原PO接著說，第三項為「華師父冷凍豬肉水餃」，除了價格稍高之外，水餃的尺寸也偏小，加上外皮與內餡湯汁並不特別突出，他認為整體而言CP值不高；最後，第四項則是「六張犁鮮豬肉包」，由於包子外皮較厚，品嚐時感受不到肉包的鮮味，且吃起來又偏油膩，讓他買完後相當失望。

文章曝光後，許多網友對水餃及肉包深有同感，紛紛回應「水餃真的是怕浪費才好不容易吞掉」、「水餃其實算便宜，但真的不好吃」、「太需要這種真實的評價」、「肉包很久以前就一堆人覺得難吃了」、「第三、第四是有名的難吃」、「第一次吃到苦味的肉包就這個」；但也有少數人表示「水餃一顆不到2塊耶，也算符合身價啦」、「水餃拿來當煎餃還OK」、「肉包皮的確是滿厚的，可是有很難吃嗎」、「我家都會回購包子耶」。

至於前兩項的司康及糖餅，則相對較少負面評價，還有不少網友分享「司康我超愛的耶，蠻正統的味道，如果沒加葡萄乾就弱了」、「司康明明便宜又好吃呀」、「司康烤過之後超讚」、「覺得糖餅還行，吃過釜山在地的，只是這個多了肉桂味」。