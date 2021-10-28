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貧窮限制想像！好市多299萬元商品上架 千人在線想見證他結帳
美式賣場好市多促銷品項多元，去年更在賣場展售要價上百萬的遊艇，引發消費者熱議。近日，一名男網友在好市多線上購物平台發現定價299萬9999元的8K顯示器商品，高昂價格不輸當時的遊艇，再度引起網友們一陣驚呼。
一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文直呼，「299萬9999元的商品竟然可以刷卡～～～還能分6期零利率」，更好奇這是不是目前台灣好市多「線上購物」的最高金額商品？文中附上一張截圖，他將一台要價299萬9999元的「SHARP 120吋真8K顯示器」放入購物車中，並進入等待刷卡結帳的頁面，但原PO最後是否訂購仍不得而知。
貼文ㄧ出，網友們都被驚呆了，直呼「貧窮限制我的想像」、「我比較想看交易成功的畫面，在線等」、「299萬的電視裡的真人會跑出來嗎？」、「有能力刷299萬的人，應該也懶得分期了吧」，也有人忍不住歪樓，「這台剛推出時，新品定價600萬，Costco真的佛心來了！半價優惠！」、「我缺的不是這台電視，我缺的是那299萬9999元」。
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