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阿嬤求代購好市多「輪胎」她傻眼 本尊釣出老饕認證：天冷吃剛好

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是許多民眾採買的好去處。報系資料照／記者林俊良攝影
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是許多民眾採買的好去處。報系資料照／記者林俊良攝影

不少消費者到了好市多，都會幫親朋好友代買東西，但對商品的描述時常感到「黑人問號」。一名女網友要出發去好市多購物前，順口問了阿嬤有沒有需要買的物品，沒想到阿嬤竟回答想要「輪胎」讓她傻眼。正解曝光後也讓5千多名網友按讚笑翻。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，某日要去好市多採買前，心想有沒有東西可以幫家中阿嬤買，沒想到阿嬤用台語回應「你去幫我買黑勒(意指那個)....輪胎！」。女網友摸不著頭緒，直覺認為阿嬤並沒有車，這個需求不太合理。

追問之下阿嬤連忙否認「毋是啦！」，同時吐出更多線索，「你上次買的那一大鍋，酸酸的那個啊！」這時原PO才恍然大悟，原來指的是先前買過的「酸菜白肉鍋」。阿嬤也附和並再說一次「丟啦！長得像輪胎的那個」。

女網友認為阿嬤和她想的輪胎並不一樣。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
女網友認為阿嬤和她想的輪胎並不一樣。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

她到了冷藏櫃前多看幾眼「輪胎」，不禁笑出來認為「還真的有像」。大批網友直誇阿嬤可愛，「懂吃」、「想吃輪胎」。另也有網友歪樓「請洽好市多輪胎中心」，還說原來這就是「米其林輪胎跑來評美食的由來」。

文章釣出幾名老饕，感嘆雖然好吃但漲了不少，「從399到現在599實在太誇張了」。有人表示份量大到有點難負擔，「味道如果能再酸一點就完美了」。不過留言也有死忠支持者預告，「等天冷一點再買來吃」。

好市多

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