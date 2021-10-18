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全聯寵壞消費者！內行喊「習慣這消費方式」的致命缺陷

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯是不少家庭購買居家用品的地方。 圖／全聯福利中心提供
全聯是不少家庭購買居家用品的地方。 圖／全聯福利中心提供

全聯是不少家庭購買居家用品的地方，且結帳的方式也越來越方便。對此，就有一名媽媽表示，因為常常到全聯購物只需要帶手機就好，簡直被寵壞，但此發文卻引出許多習慣此消費方式的消費者，留言分享自身反因此受害的經歷。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文分享，自己每次到全聯購物，都只需要帶支手機就好，而這樣方便的消費方式也讓他覺得非常習慣且方便外，卻也讓他某天去超市要買花結帳時才發現，自己身上只帶了一支手機，根本無法買東西，直呼「說真的，我已經被全聯寵壞了」。

此文一出，便有許多有相同遭遇的網友紛紛留言分享「對啊～帶手機就可以去全聯買東西了，真好」、「我也是，以為手機，信用卡走天下，都忘了很多地方要現金」、「我也是，方便到完全忘記錢的存在，ㄧ機在手花錢隨我」、「真的很習慣帶手機出門而已…」、「我也是，已經習慣拿手機結帳了」。

然而，也有網友也分享用手機結帳的2大缺點，分別是「手機突然沒電」和「全聯系統臨時故障」，「我有過2次，正要掃條碼時當著收銀員的面沒電的經驗，很吐血所以裡面會夾張悠遊卡避免慘案再次發生」、「我這邊有家全聯訊號很差，還常常系統故障不能登入，出門還是要帶錢比較好XD」、「我會在手機和手機殼中間塞張五百，以防萬一」、「有時候全聯網路伺服器有問題，也只能收現金，之前遇到過」。

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