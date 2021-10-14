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她搞不清好市多先扣好食券還是五倍券 網友分享經驗

聯合新聞網 / 綜合報導
振興五倍券數位綁定可獲得500元好食券，有網友好奇問「結帳會先扣好食券額度嗎?」網友回答「系統會自動判定使用種類，會先扣掉好食券」。 聯合報系資料照
振興五倍券數位綁定可獲得500元好食券，有網友好奇問「結帳會先扣好食券額度嗎?」網友回答「系統會自動判定使用種類，會先扣掉好食券」。 聯合報系資料照

10月29日以前只要綁定數位五倍券，就可獲得的500元好食券，不少餐飲業者宣布可使用好食券消費，但跟五倍券一樣綁數位支付，消費者在結帳時搞不清楚，到底會先扣掉五倍券，還是好食券呢？對此，有一位網友在網路發問「只要結帳時用綁定的信用卡，就會先扣好食券的額度是嗎？」隨後，有人留言解答「確實會先扣好食券額度」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她查詢適用好食券的店家，發現內湖、新莊、台中、新竹、北台中、中壢跟高雄這些分店的好市多都可使用，但她疑惑表示「只要結帳時用綁定的信用卡，就會先扣好食券的額度是嗎？」

對此，有人分享好市多嘉義店，美食部無法使用好食券，只能用五倍券。還有網友回應，系統會自動判定使用的種類，如果消費符合條件，下期帳單會自動回饋，優先扣除好食券的額度，扣完以後才會扣到五倍券的額度。也有網友打電話到銀行詢問，客服人員指出「因為電腦會判定時間，所以下期的帳單還是要先繳款，要等到下下個月才會回饋到信用卡帳戶裡面」，因此他勸「所以如果不想要先自己付錢再等回饋的話，建議算好帳單結帳日」。

還有人表示，不用想那麼複雜，只要綁國泰好市多信用卡就可以抵用，商家的小吃部可以刷卡，他曾在中和店刷過，刷完請款時系統就會自動判讀，直接扣除好食券的額度，扣完才會再扣五倍券額度。

好市多 五倍券 好食券

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