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好市多「經典甜點」再現江湖 老饕驚喜：終於回來了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在好市多看到「乳酪糖霜肉桂捲」，讓他直呼滿滿的乳酪醬也太有誠意。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
有網友在好市多看到「乳酪糖霜肉桂捲」，讓他直呼滿滿的乳酪醬也太有誠意。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式大賣場好市多（Costco）商品種類多樣又齊全，份量和價格更是實惠，讓許多民眾喜歡前去挖寶，一名網友今（14）日到好市多購物，驚訝地發現一款「新的肉桂捲」上架，讓他相當開心，忍不住拍照PO網分享，照片一出也引起熱議，許多人都直呼吃下去熱量破表。

從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，貨架上擺滿了許多盒「乳酪糖霜肉桂捲」，上面滿滿的乳酪醬讓人看了垂涎三尺，而且每一盒裡有6個，售價299元，讓原PO看了大讚「新的肉桂捲，這次是麵包體，可是那個乳酪醬也太有誠意，一樣很甜但是沒有死甜，可以接受」。

鄉民們看了照片紛紛留言討論，「這個才是正宗的的肉桂捲！糖就是要整個蓋過麵包」、「這個需要稍微加熱後，奶油融化會更好吃」、「沒有錯！美式肉桂捲的糖霜就是要這樣」、「終於出現了！之前在美國吃到的就是這樣，超甜好好吃」、「佩服螞蟻人」、「糖分很高，體重準備破百概念」、「感覺咬一口的當下，血糖震盪到天際」、「好瘋狂的熱量喔」、「好市多肉桂捲這樣賣很狂」、「我吃了，爆炸甜。肉桂味太少了，糖霜像是不用錢很霸氣給，這也是一個螞蟻人的食物」。

還有老饕表示這款肉桂捲以前就曾經出現過，「隔這麼多年終於重出江湖了，這才是我記憶中的好市多肉桂捲啊」、「感動～居然有重出江湖的一天，價錢比以前多了130多元，這段時間物價的波動真的是…」、「經典再現…哪家店？」、「就是它，真的回來了！有10年了吧」、「求了5、6年寫意見表，終於回來了」。

好市多

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