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「食材飆至前所未見價格」 王品集團首度15品牌齊漲價

抽到了？千元i原券首批中籤號碼出爐 中獎率超低不到2%

去好市多都會買什麼？ 眾人點名這兩物：CP值高

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多是許多人假日的好去處。聯合報系資料照片／記者黃寅攝影
好市多是許多人假日的好去處。聯合報系資料照片／記者黃寅攝影

美式大賣場好市多（Costco）商品種類繁多，價格又相當實惠，總是吸引大批民眾一到假日前往採購，有一名網友在PTT發文，好奇地想知道大多數的人到好市多都會買什麼東西，貼文一出引起熱議，而當中有兩種商品是許多人心目中的首選。

原PO日前在國慶連假期間到好市多消費，沒想到一進去發現人超多，讓他很驚訝。原PO發現每個人買的東西都不同，而且數量都不少，讓他好奇想問「看很多人都一整車買好多東西，大家去Costco好市多都習慣買什麼呢？」

鄉民們分享自己常買的物品，「只買熟食區熱狗、披薩」、「特價後即期品」、「牛肉啊」、「特殊飲料，牛奶、牛肉」、「牛奶、沙拉、熟食」、「鮮奶，可是最近三次去都沒買到」、「鮭魚、牛肉、麥片」、「沙拉必買」、「牛肉、起司、堅果，以前會買雞腿排，但覺得現在有味道」、「熟食區、鮭魚、牛肉、牛奶」。

從留言可看到「牛奶」「牛肉」是最多人必買的物品，尤其Kirkland（科克蘭全脂鮮乳）這款牛奶份量大、價格便宜，是不少消費者的最愛，更認為是CP值最高的商品之一。

好市多

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