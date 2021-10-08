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哪種罐頭跟泡麵最搭？他點名這一款：有阿嬤的味道

聯合新聞網 / 綜合報導
很多人愛吃泡麵，既方便又美味，圖為泡麵示意圖。 圖／聯合報系資料照片
很多人愛吃泡麵，既方便又美味，圖為泡麵示意圖。 圖／聯合報系資料照片

泡麵口味多樣又簡便，經常是許多人填飽肚子的好選擇，有些人為了變換口味或者增添營養，會加入不同食材，就有網友列出4種常見的罐頭，想問看看哪一種罐頭搭配泡麵比較適合，貼文一出多數人點名同一款罐頭。

原PO在臉書社團「泡麵麵俱樂部 心得分享」列出4種罐頭，有「海底雞」、「番茄汁鯖魚」、「土豆麵筋」、「麻婆豆腐」，他認為「番茄汁鯖魚」最搭配，有阿嬤的味道，他想問鄉民們覺得泡麵配什麼罐頭最讚？

鄉民們紛紛點出最愛的罐頭，「我選土豆麵筋！配什麼都好吃」、「土豆麵筋真的讚」、「我都全部配，四菜一湯（泡麵的湯）」、「海底雞最讚，茄汁鯖魚我覺得腥味重，土豆麵筋只喜歡裡面的土豆，麻婆豆腐沒吃過」、「我最愛加辣筍罐頭在泡麵裡」。

不過大多數都認為茄汁鯖魚幾乎百搭，「茄汁那罐」、「茄汁鯖魚小時候吃到現在還在吃」、「茄汁鯖魚和紅燒鰻我都愛吃」、「鯖魚可以對應多款，其它的海底雞配統一鮮蝦麵，麵筋配維力炸醬麵，麻婆豆腐配素食麵」。

一名網友列出4種罐頭，想知道哪一種搭配泡麵最合適。 圖／翻攝自「泡麵麵俱樂部 心得分享」
一名網友列出4種罐頭，想知道哪一種搭配泡麵最合適。 圖／翻攝自「泡麵麵俱樂部 心得分享」

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